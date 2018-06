co napadá Jana Saudka fotografa

»Muž, který se směje, je ten, který ještě neslyšel tu špatnou zprávu...« A zase si slabikuji v novinách, ošívám se a nalézám tam pramálo skromnosti a pokory: tady nějaký dochtor (»lékař práv«!) popisuje útrapy stavu ranhojičského: když byl ve službě, zaútočil naň opilý stařík vidlema no, spíš si myslím, že ji měl jak vidle. Jsou to starosti, co dělňouse nepotkají - další soudruh zas užaslému čtenáři předkládá úplný výčet svých zahraničních služebních cest: řádil po skotské vrchovině jak černá ruka v průjezdě, filmoval hlavou dolů (to asi u protinožců) a vyjížděl za státní peníze na západ, sever i jih - a to prosím v dobách, kdy lid stál frontu na výjezdní doložku do Jugoslávie! V novinách jsou i obrázky: řičím nevolí. Takoví lidé přece u nás nejsou! Ty výskoky! Ty zářivé úsměvy! Žádné nákupní tašky ve vesele rozpažených rukou! A teď vám musím říci pravdu: sám jsem fotograf a mám toho dost. Znám všechny ty fígle, všechny ty podlé triky, jak prťavé modelce udělat nohy dva metry dlouhé, jak jí vyhladit vrásky, co získala během své ložnicové kariéry, jak lhát, vím, jak rozzářit chrup poněkud zašlý do skvoucí bělosti - umím to všechno - a přece to nemůžu vydržet; jdu od válu. Je to všechno past na důvěřivého diváka, zpitomělého pohledem na veleslavné milionářské modelky, které ale ve skutečnosti co chvíli volají do agentury, jestli jim už poslali ten honorář... A teď si poslechněte: jeden takový fotografický vykuk si řekl za jednu mizernou fotičku pro nějaký běh Prahou (dále jen »Reklamní běh Šaratice«) Kč 500 000 a dostal je. (A ještě ta fotka byla pitomá.) Na takový honorář dělá průměrná rodina šest hladových let! Celé to uctívání různých nabubřelých velikánů-fotografů, ty nesmyslné ceny za »díla«, jsou podvod - a při zaslechnutí mé zprávy, aby pracující lid v první chvíli trhal záclony nebo skočil z vody na most - a já končím a nehodlám se toho blbnutí a lhaní nadále zúčastňovat.