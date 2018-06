co napadá Jana Saudka fotografa

padám závistí! Ale co to vidím? Masmédia (to je mi slovo!) ale měří dvojím metrem: jeden se pro získání popularity svlékne na veřejnosti a je rázem ještě slavnější; jiný, divákům neznámý, udělá totéž a dají mu svěrací kazajku - kde to jsme? Ale jedno mají ty naše celebrity přece jen společné: tři metry za naší západní hranicí zůstávají nepoznány. Je mnoho způsobů, jak se stát místně slavným, třeba jen v kruhu rodinném: zaručený způsob, jak získat obdiv dítek, je ubít na lesní cestičce nevinného slepýše: ó, jak je ten náš taťka chrabrý a smělý ubil jedovatého plaza! Takový muž co do slávy už je skoro souměřitelný s moderátorkou prasáckého pořadu v televizi! A což teprve zprávy - to je rachot! Ale podívejme se: někteří slávu odmítají: cudně se otáčejí od kamery, když se mladý reportér (také je slavný) ptá, zda sucho neohrozí úrodu, a divák vidí jen zrudlý zátylek rolníkův... A ještě k tomu »zdroj nechce býti jmenován«! Ale zpátky ku slávě už získané: jeden populární spisovatel, když lid stál ve frontě na jeho novou knížku, chodil kolem se síťovkou a lstivě se ptal, na co že tam lidi stojí a tehdy zakoušel opojný, slastný pocit slávy, jako pyroman, když zapálí celé město, hasiči rozvinují hadice a stříkají, a on... Zřejmě tomu rozumím jako kůň kafi: jiný takový přeslavný autor, jehož arcidíla vycházejí i v Americe (ha!), uspořádá autogramiádu a nepřijde nikdo - je mi jasné, že sprostý lid se před takovým velikánem stydí vždyť přijít si drze pro podpis k takovému veleduchu není jen tak: čtenáři se podlamují nohy zbožnou úctou, knížka k podepsání padá z upocených dlaní, a tak se raději jde na autogramiádu nějakého škváru... Sám jsem se k člověku opravdu slavnému dosud nepřiblížil - ale počkejte - jednou přece: v jedné vísce u Úštěku ukázali mi chlapce, který jako první pozvracel nový kulturák - myslím si, že s těmi ostatními veleslavnými laureáty to vyjde nastejno. Ano: ten, kdo první tasil šavli, zaslouží si úctu, slávu i obdiv celého národa.