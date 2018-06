Co napadá... Cyrila Höschla, psychiatra

Nedávno jsem strávil celý den v argentinských horách s jedním profesorem z Götteborgu. Sledujíce neutěšenou hospodářskou úroveň argentinského života, přivedli jsme řeč na to, jaké je vlastně štěstí být Evropanem a jak měřítko, které si vytváříme podle svých evropských sousedů, neplatí pro zbytek světa. Čím to je, že objektivní údaje, ať už se týkají dostupnosti vzdělání, zdravotní péče nebo i hmotných statků, jako jsou televizory, lednice a automobily, nekorelují se subjektivním pocitem štěstí. Filozof se pousměje, neboť to dávno ví. Lidstvo však z nějakých příčin tento náhled ignoruje. Švédští kolegové zjišťovali pocit spokojenosti u psychiatrických pacientů a došli k zajímavým výsledkům. Schizofrenici, kteří mnoho ztratili, žili častěji v izolaci, měli omezený přístup ke vzdělání a zaměstnání, se cítili subjektivně spokojenější než neurotičtí nemocní, kteří navzdory svým steskům častěji setrvávali ve svých manažerských pozicích, udržovali společenské styky a měli své jachty. Objektivní ukazatele kvality života byly tedy lepší u neurotiků, subjektivní u schizofreniků. Platí podobné paradoxy i mezi národy? Tak sebevražednost, a to už je nějaký výraz nespokojenosti se sebou a se světem, je často velmi vysoká právě v ekonomicky i sociálně vyspělých zemích, jako jsou země skandinávské. Je ovšem pravdou, že je také vysoká v zemích osudově nešťastných, jako jsou země směrem k Balkánu a pobaltské republiky. Ve druhém případě by se souvislost mezi osudem země a pocitem subjektivního štěstí jistě našla. V prvním případě však taková souvislost zřejmě neexistuje anebo máme na měření kvality života špatná kritéria. Ať však volíme kritéria jakákoli, vždy nám budou fungovat jenom v některých případech, nikoli obecně. Náš rozhovor se vlastně nepřímo týkal »blbé nálady«. Zdá se, že pro subjektivní spokojenost není ani tak důležité, jak se mám já, jako spíše to, jak se má soused. I společnost, která si celkově polepšila, se necítí lépe, jestliže někteří její členové si polepšili víc a stali se tak zdrojem »blbé nálady« těch ostatních. V písničce o Jesse Jamesovi se praví, že »bohatejm prachy bral, chudákům je rozdával«. Možná je chudákům ani nemusel rozdávat, stejně je většinou propili. K e zlepšení jejich subjektivní spokojenosti by bývalo možná stačilo sebrat prachy bohatejm. Je tomu skutečně tak? Na našem rozhovoru bylo pozoruhodné to, jak jsme si porozuměli bez ohledu na náš odlišný historický a kulturní původ. On, Švéd, patří k národu, jemuž se v Evropě spíše závidí. Já, Čech, patřím k národu, který spíše závidí. Tváří v tvář latinskoamerické vesnici se však psychologický rozdíl našich zázemí zcela setřel.