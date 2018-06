co napadá Cyrila Höschla psychiatra

Někdy přemítám o tom, co by nám pomohlo v současné situaci. Až do poloviny dvacátého století se svět lidí rozpínal a zaplňoval prázdná místa na mapě. Jak ohromné vzrušení to muselo být, když se ukázalo, že v hlubinách onoho tajemného nekonečna, jež se rozkládalo v modravých šíravách za posledním portugalským majákem, je další velký, záhadný, neznámý nový svět. Jaké dobrodružné napětí muselo provázet výpravy za horizont, do Austrálie, na severní pól, do Antarktidy, na Everest. Posledním vzplanutím velkých dějin lidské průzkumné činnosti byl let Apolla na Měsíc. Co asi cítí muži, kteří dosud (a nadlouho) jako jediní stáli ve vesmíru nohou na něčem jiném než na Zemi a hleděli na naši malou modravou planetku do ticha hvězdné noci. Sotva ten pocit mohou vykřičet světu, sotva z toho mohou nezešílet, sotva to mohou unést. A od těch dob nic, stále nic. Cestovní kanceláře už všude byly, nikomu není nic svaté. Planeta je zaplněna dětmi na školním výletě, bohatci, co v létě lyžují a v zimě se koupou v moři, bída zapadlých koutů vstupuje večer co večer z obrazovek do všech domácností světa a v Himálaji se tlačí procesí. Svět včerejška mizí i s tím, čím nás dojímal a co ho činilo tak pozoruhodným. Píšeme »myší« a neumíme už vystavět kloudnou větu, nemáme trpělivost někam pořádně dojít, nesloužíme bohu, nesjednocuje nás odpor k významnějšímu nepříteli, nejsme na nic vzrušeně zvědaví, protože si všechno umíme víceméně představit. A nevíme o území kolem sebe, kam by se stateční mezi námi mohli nově vypravit. Tolkienovské cesty tam a zpátky se už odehrávají spíše nanečisto, »virtuálně«, bez nasazení, bez důsledků a bez hlubších osobních proměn. Cesta na Mars je v nedohlednu. Co v takové době čekat? Nejsem příznivcem báchorek o mimozemšťanech a o zváleném obilí. Ale musím se přiznat, že mne myšlenka skutečného střetu s jinou civilizací láká. Už je načase, aby se z vesmírného bezčasí vynořil nějaký smysluplný signál. Potřebovali bychom to jako sůl, nebo se tu ukoušeme. Už je načase zjistit, že nejsme v těch temnotách sami. Semkne nás to. Budeme luštit signál. Nastoupí noví experti. Popoženou se fyzika, astronomie a telekomunikace. Sjednotí se lid, oživí se zbožnost na novém základě. Budou se nevídaně promýšlet státnost, právo a otázky bytí. Bude toho plná hospoda! Báchorky zapadnou, protože přijde opravdový příběh. Je jedno, že se budeme bát - nejspíš to na tu dálku dopadne dobře, alespoň zpočátku. Už aby to bylo.