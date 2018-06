co napadá Cyrila Höschla psychiatra

Od politiků často slyšíme, že novináři lžou nebo jsou hloupí. Jeden nedávný ministr si mně postěžoval, že celou noc připravoval návrhy zákonů do sněmovny, načež ráno na tiskové konferenci se ho na to nikdo neptal. Novináře místo toho zajímalo, zda spí se svou spolupracovnicí. Pochopil jsem ten nenápadný významový posun: novináři nelžou tím, co píší, ale tím, o co se zajímají. Nebo tím, co nepíší. Vzpomínám na práci svého někdejšího profesora o vztahu psychiatrie a veřejnosti. Sdělovací prostředky poškozují psychiatrii i tehdy, když o ní píší pravdu. V novinách se dočtete zprávu, že »bývalý pacient psychiatrické léčebny zavraždil babičku pro budík a třicet korun«, ale nikdy se tam nedočtete mnohem pravděpodobnější zprávu, že »bývalý pacient psychiatrické léčebny diskutoval jako poslanec parlamentu o vládním návrhu novely zákona«. Dochází ke zkreslenému výběru, který psychiatrii spojuje podvědomě vždy s něčím neblahým a chtě nechtě tak vytváří její jednostranně pochmurný obraz. Něco podobného se v novinách děje zřejmě se vším. O bývalých politicích se dočteme pouze v souvislosti s rozvody a nevěrami, popřípadě korupčními skandály a komunistickou minulostí. Téměř nikdy v souvislosti s hodnocením toho dobrého, co pro zemi udělali. To vcelku nikoho nezajímá. Ještě by mohl přijít o blbou náladu a musel by si hledat nové obětní beránky. Představme si zprávu s palcovými titulky na první straně: Ministr Dlouhý byl jedním z nejinteligentnějších a nejoblíbenějších politiků po listopadu 1989. Na rozdíl od některých předchozích i pozdějších křupanů hovořil čtyřmi jazyky a byl Reaganovi poděkovat za pád komunismu ve světě. V Davosu byl schopen rovnocenně diskutovat s mezinárodní ekonomickou elitou. Bavilo by to někoho? Nic není nepravda. Není? Na podobném principu pracuje reklama a celé národy jí skáčou na špek. Na první pohled tak nesmyslná věc jako krásná nahatá slečna na buldočí motorce je úspěšná: spojuje nespojitelné. Koupím si takovou motorku. Tím jako bych vlastnil i tu nedostižnou krásku. A nejen to: jako bych ji už měl. A utomaticky. Jaký nesmysl, ale funguje! To, o čem zde píši, není odsouzeníhodná vlastnost nějakého jednotlivce. Ani vada demokracie. Takový je svět, takoví jsme my. Náš zájem určuje, co se pro nás vybírá. Kdyby miliony inteligentních Čechů chtěly číst v novinách především Goetha, měly by v nich zřejmě opravdu Goetha. Nemá tedy valného smyslu nadávat na vkus novinářů. Je jiný způsob, jak z toho ven. Změnit poptávku. Příčinu nevidět v novinářích a politicích, ale v sobě. Zajímat se o to, co kdo dobrého pro vlast udělal. Jak si ho vážit. Jak chtít slyšet konečně odborné zhodnocení našeho nedávného vývoje. Kde hledat v novinách Goetha. Novináři většinou nelžou. Většinou nejsou hloupí. Jsou jako my.