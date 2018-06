co napadá Cyrila Höschla

Vyprávěl mi přítel ortoped, že přišel tuhle ráno na vizitu a u lůžka nového pacienta se jako obvykle zeptal: »Tak co, jakpak se vám daří?« A ten pacient mu odpověděl: »Na to se zeptejte mého advokáta.« To není vtip, to je skutečná příhoda. Neštěstí v Turecku zasáhlo i do našich srdcí. Nezměrné lidské utrpení, vyrvání lidských bytostí z kořenů, bolest a žal, to vše v mohutnosti, která zhroutí i rovnováhu otrlých profesionálů. Pohnutí záchranářů, kteří se vrátili z oblastí postižených zemětřesením, mluvilo za všechno. Ovšem titulky v novinách o pozdním příjezdu polní nemocnice, která již předtím dorazila do Kosova s křížkem po funuse, působily tragikomicky. Česká republika na mapě světa jako pojízdný cirkus coby výsměch Švejků trpícím národům. Náměstek ministra prý řekl, že naše pomoc se nezpozdila, protože člověk vydrží v sutinách živý až měsíc. Jestli to opravdu řekl, pak se zařadil mezi mé oblíbence v této rozkošné vládě. Jeho ministr, šéf naší diplomacie, nediplomaticky přiznal chaos a odůvodnil ho nedostatkem legislativy, která by určila, jaké pravomoci má to které ministerstvo v podobných situacích. Když má policie lapnout hajlujícího fašouna, chybí jí legislativa. Chcete-li odsoudit korupci, o které si cvrlikají vrabci na střeše, chybí vám k tomu legislativa. K odstranění svinčíku kolem domů chybí legislativa. Napadnete-li však zloděje, který se k vám vloupal, pak legislativa najednou nechybí a jste to překvapivě vy, kdo si jde sednout do chládku. Jak někdo začne s chyběním legislativy, rozsvítí se mi ihned červené světélko, které mám jinak v hlavě jako indikátor tlachání. Navrhuji svým spoluobčanům, aby se nenechali mást novou terminologií. Kdo nechce v tramvaji pustit stařenku sednout, může se vymluvit na »díry v zákonech« (také hezký nesmysl). Jsou všude, kam jen oko pohlédne. V naší závodní kuchyni mají někdy dokonce díry v receptu na knedlíky. Představte si, že někde strašlivě trpí lidé, vy byste jim rádi pomohli, ale nemůžete, protože máte díru v legislativě. Třeba byste chtěli zvednout telefon, dát rozkaz, vzít to na sebe, jednat rozhodně, účelně, jasně, možná i v zájmu věci riskovat, ale nemůžete, protože na to nemáte legislativu. Neděje se s vámi něco? Není možné se chvíli chovat normálně i bez legislativy? Pro běžný provoz se legislativa dá zjednodušit například na desatero. Kdo to nedokáže, může vám pak na dotaz »Jak se máte?« odpovědět, abyste se na to zeptal jeho advokáta.