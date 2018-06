Co napadá Cyrila Höschla

Čím méně toho o světě víme, tím více jsme přesvědčeni, že známe recept na jeho neduhy: všechny ty zbohatlíky zdanit, tuneláře pozavírat, to a ono zakázat a zbylým napráskat, ať si váží toho, co mají. A nekomplikovat si úsudek nasloucháním tomu, co do něj nezapadá. Každá sociálně-inženýrská snaha však ve svobodném světě znamená pouze místní turbulenci, která se chová jako obrázky ve známé hře »Life«: některé přežijí a šíří se vesmírem, jiné rozkvetou do tisíců nečekaných podob, další splynou s ostatními a vznikne něco úplně jiného, co by autora původního opatření ani nenapadlo, a konečně většina po jepičím životě nenávratně zmizí. Za řekou Potomac zapadalo slunce a stovky studentíků Georgetownské univerzity se vyrojily na kavárenské terasy, kde to šumělo koktejly, pivem a nezávaznou zábavou. Ráno toho dne navštívil prezident Clinton městečko v Coloradu, kde dva nezletilci postříleli dvanáct spolužáků, učitele a nakonec sebe. Třináct nevinných životů a hrůza obcházející krajem. Nebylo to ani první, ani ojedinělé zvrácení ideálu svobody: v jiném státě Unie dva školáci přitáhli ke škole ozbrojeni, zalehli nedaleko hřiště, vyvolali v budově požární poplach a pak ze zálohy stříleli na vybíhající spolužáky jako na asfaltové holuby. U vchodu na kavárenské terasy stáli dva strážníci a legitimovali mladé lidi. Komu bylo méně než jedenadvacet let, toho nepustili. Do jedenadvaceti nenalévat, to je zákon a zákon musí být vynutitelný. A nemůže ho vynucovat číšník. Oko mi padlo na noviny na stolku. Zatímco Clinton letěl do Colorada, v Georgii patnáctiletý školák postřelil šest spolužáků. Zpráva byla opředena sloupky s úvahami o tom, zda by se přece jen neměla poněkud omezit svoboda dětí nosit do školy zbraně, a také zda žalovat souseda, když se vám od něj plevelí pampelišky na zahrádce. Na terasách nikdo nebyl opilý a nikdo nefetoval. Strážníci u vchodu dvacetiletou studentku k baru s pivem nepustili ani přes přímluvu starší kamarádky. Na další straně novin byly obrázky pojistek, kterými by se měly pistole a televizní programy zajišťovat proti dětem. Spor o vliv mediálního násilí na duševní zdraví mladé populace začíná být v Americe, zdá se, již rozhodnut, a to spíše prakticky než teoreticky. Ještě než tato turbulence přijde k nám, uvidíme, zda u nich stále poletí vesmírem, rozkvete do tisíců nečekaných podob, splyne se zákazem pampelišek a jednoho piva, promění se v Lewinskou nebo nenávratně zmizí.