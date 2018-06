Pozor: staroch se rozzuřil! Listuji si ve svých novinách a právě nevěřícně předčítám stránky věnované umění výtvarnému: mnoho toho nechápu, ale něco přece: ti umělci rozezleně žádají sponzory, aby ten jejich chytrácký projekt podpořili, a proč? Protože ty jejich výplody nikdo nechce koupit. Lid je nekulturní, až běda: žádá si Ladu, mistra Buriana nebo Ondřeje Sekoru - a tak si našinec nechce do pokoje pověsit vysoce umělecký objekt splácaný z drátů, plechovek a trpaslíků - a to vše polito emailovou barvou! A už to jede: prostý lid je za to třeba napomenout, urazit, rozmetat! Oni totiž, těch pár milionů hlupců, nechápou, ba dokonce odmítají současnou tvorbu! Brejlím do kulturní rubriky a vidím, že od těch dnešních »multimediálních« chytrolínů asi nikdo nic nekupuje - a tak si to, pokud zastávají nějaký ten významný post galerijní, kupují mezi sebou sami - za peníze daňových poplatníků! Stařecky prskám. Hleďme! Geront zde uráží vznešenou, posvátnou instituci »umění«. Rabiát! Hulvát!! To mu přijde draho! (Nepřijde.) Můžu si ostatně psát, co chci - stejně to nikdo nečte! Slabikuji dál: konečně! Tohle je něco! Píšou tady, že se jacísi výtvarníci vznešeně rozhodli, že už vystavovat nebudou... to se národ jistojistě rozlítostní, že nemůže vtrhnout do výstavních prostor a bez dechu obdivovat nějakou tu bednu plnou písku... uprostřed leží něco jako lejno (a je to lejno) - no, mezi námi - on tam stejně, do těch galerií, nikdo nechodí, a tak podobné rozhodnutí je z nouze ctnost a tož tuto proklamaci více nevystavovat našim umělcům rozhodně schvaluji... V tisku jsou předlouhé rozklady o výstavách a »performancích« - ale diváci se jaksi vypařili, chemicky sublimovali - zkrátka projevili »esenciální« nezájem - a na pitomosti je neužije. Hohó! Tady ještě jeden takový tlustý rozumbrada (taky umělec) radí vystavovat až zase v roce 3000 - a to vskutku lze jemu i jeho kumpánům vřele doporučiti... zřejmě u toho nebudu.