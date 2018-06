Nedávno jsem četl dobrou zprávu: irské firmy otevřely v Praze náborové kanceláře a do Irska půjdou pracovat stovky Čechů. Bohužel, říkám si, těch šikovnějších a podnikavějších. Oni i ony se tam zamilují, ožení, vdají a domů se už nevrátí. Nad únikem kvalitních lidí a invenčních, tvůrčích mozků jsem vždycky bědoval. Želel jsem každé kvalitní rodiny, která emigrovala, i každé hezké a chytré prodané nevěsty, provdané do daleké ciziny. Vždycky jsem však na otázku, kde se mi nejvíce líbilo, odpovídal, že ve Vancouveru, hlavním městě kanadské Britské Kolumbie. Tam žije vedle sebe na čtyřicet národností, nikdo neumí pořádně anglicky, ale všichni to jsou Kanaďani. Jsou na sebe příjemní a slušní, rozdílnost barvy kůže, jazyka, víry, zvyků nikoho nepřekvapí ani nepohorší. A jeden umí to a druhý tohle a všichni dohromady udělají moc. Daří se jim a prosperují, a tak si mohou, i u nás, nakupovat nejen české sklo, ale i mozky. Někdy si tak představuju, že v Praze je čínská čtvrť, po ulicích chodí krasavice všech barev pleti a školy jsou plné malých roztomilých míšenců, zpívajících Pec nám spadla. Všichni se považují za Čechy, někteří ještě lámou mile znějící špatnou češtinu, jeden na druhého je vlídný a přátelský. Ale! Co zlé krve, i té dobré tekoucí, co nenávisti, zášti, ústrků, krutosti a nespravedlivostí nás ještě čeká. Kolik lidských životů to bude stát, než se všechno usadí, české "vlastenecké" mozky zchladnou a et nické menšiny začnou u nás žít v míru se stejnou samozřejmostí, jako žijí Češi v Chicagu. Nám Čechům v příštím století ale stejně nic jiného nezbude než vstřícně svou náruč otevřít. Vymíráme. Bude u nás přibývat stále více cizinců. Mnozí se zde zamilují, založí rodinu a domů se už nevrátí. Nedovedu si představit, že by Kanada, konečně podobně jako všechny multietnické státy, rozpoutala válečný konflikt. U nás, ve staré, dobré, rasově čisté střední a východní Evropě si to zatím představit umím. Takže kdybych se dožil chvíle, kdy české firmy otevřou třeba v Číně, Afghánistánu, Kambodži či na Filipínách své náborové kanceláře a budou najímat kvalitní dělníky, řemeslníky, vědce či počítačové odborníky, bude to pro mě dobrá zpráva. Podle hesla: Podporuj přistěhovalectví, posílíš mír!