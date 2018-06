Jednou z technik, které se používají v psychoterapii, je psychodrama. Využívá prostředků divadelní metafory k vyjádření toho, co mnohdy zůstává naší vědomé pozornosti skryto. Nastavuje zrcadlo, umožňuje náhled, usnadňuje obejití toho, co je v prvním plánu nevyslovitelné, nenahlédnutelné či nesdělitelné. Často používaným trikem je přitom výměna rolí, například lékaře a pacienta, manžela a manželky, otce a syna, žalobce a obžalovaného. Dotyční se v cizím kabátě cítí zprvu nesví, posléze nahlédnou jádro problému z opačného úhlu a nezřídka se dokonce s novou rolí tak ztotožní, že zapáleně bojují v dresu protihráče. Když se pak vrátí sami k sobě, jsou jiní. Jsou poznamenáni zkušeností toho, co předtím nepoznali a co vzdorovalo jejich náhledu. Někdy se stane, že takový pozoruhodný výlet za hranice našeho já nám poskytne náhoda v naší všední každodennosti. Mně se to naposledy přihodilo koncem října, kdy Praha hostila X. jubilejní kongres Asociace evropských psychiatrů, na který přijelo 2700 odborníků ze 70 zemí světa. Mnozí z nás, domácích, strávili ve společnosti zahraničních kolegů celé čtyři dny v jednom kuse. Spolu s našimi hosty jsme pozorovali očima turisty naše hlavní město, jeho obyvatele, jeho služby, organizaci kongresu, dopravu, památky a život všedního dne. Ve skupinkách jsme si vyslechli necenzurované poznámky, které vlastně nebyly určeny nám jako Pražanům, nýbrž nám jako spoluúčastníkům kongresu. Vzpomínám na prohlídku Staroměstské radnice, na fascinující pohled z věže na nasvícené kopule chrámů, na zelenavě ozářený Hrad, na úchvatné náměstí v hloubi pod námi a na poznámky Lucemburčana, že nic tak krásného v životě neviděl. Na Dánku snímající fotoaparátem jeden záběr za druhým, na Američany, kteří uchváceni výletem do Českého Krumlova doporučovali svůj zážitek všem na potkání - včetně Octavie, kterou si vypůjčili během minuty přímo v kongresovém centru. Jedna švédská kolegyně si povzdychla, jak je její město nudné a jak tady jsou lidé v ulicích vyrovnaní a příjemní. Všichni byli nadšeni kongresovým centrem, ať už pro neopakovatelné panorama od Vyšehradu přes Petřín k Hradčanům nebo pro pohodlí přilehlých hotelů či skvělého spojení metrem bez automobilových tlačenic v zacpaných ulicích. Kdo dočetl až sem, jistě si říká už dost, vždyť my, producenti blbé nálady, přece víme, jak je to doopravdy. Ovšem. Proto opakuji, že tento sloupek není o tom, jak se máme, ale o tom, jak se to dá léčit. O psychodramatu. O výměně rolí. Vězte, že někdy překvapivě pomůže.