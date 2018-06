Včera ráno šel jsem si zacvičit: alespoň hodinu tělocviku měsíčně! Kamarád mě povzbudivě vítá: "Vidím, že ses pěkně zakulatil!" Rád bych zatáhl břicho - ale už to nejde - a vůbec: nic nenese chlap hůř než řízné poznámky stran jeho pleše či pivního mozolu: rychle přemítám, mám-li se urazit, ale raději chvíli cvičím - což je tak právě na to, abych v té chvíli netloustnul… Schlíple dorazím domů. Zrcadla jsem již dávno odstranil - a tak se zkusím spatřit v odlesku otevřeného okna opravdu: připomínám brambor na špejli. S tím musím něco udělat. Napřed se ale ještě naposledy najím - hubnout začnu hned zítra. (Ze zoufalství teď vyplením ledničku…) Zkusím si o tom problému něco prostudovat… trochu teorie - a předčítám si učené pojednání: vida - u mužů se tuk usazuje hlavně na břiše - nu, o tom něco vím! U žen se pak tuk ukládá hlavně na… dál nečtu, zbytečně bych se rozrušil! Ostatně dámy mají fantaskní představy o metabolismu: když sním tenhle dortík (23 g) hned přiberu 2 kila (2 000 g). Pozoruhodné! (Přítelkyně tak shodila za 4 roky 8 tun) Má mladičká známá se tím nezdržuje. Na mou všetečnou otázku, kolik že asi váží, odpovídá bezstarostně: "Šedesát nebo sedmdesát!" Tak zítra začnu. Dnes ještě kus televize. Přejedením usínám - dále po obrazovce poskakují mladí a krásní, vyhublí lidé … Sobota ráno. Půjdu se projít do trafiky nějaký pohyb přece musím mít, chci-li zhubnout! Je to asi dvě stě kroků. Na chodbě potkávám souseda ještě s jedním - chlapi jako hory, břicha jako peřiny, dohromady mají tak půl tuny. Obdivně žasnu nad takovou mužnou vahou, obrazem síly a hojnosti: "To máme vod přemejšlení," vysvětlují mi dobromyslně. Aha! Jenomže dole před panelákem jsem svědkem strašlivé scény. Jiný soused vynáší odpadky (taky pohyb!), jen tak, v teplácích a tričku… Od zastávky autobusu přichází jeho známá, zřejmě ho dlouho neviděla - teď žasne nad jeho vzezřením: "Ty jsi přibral, viď? Vypadáš jak březí vlk!" Soused zrudne vzteky. Blíží se bouře. Vždyť vám to říkám: chlapi to těžce nesou! Raději mizím.