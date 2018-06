Co napadá...

Ráno, ještě než si dojdu pro své oblíbené noviny, naslouchám tajemným hlasům z rádia. Hovoří jakýs politik... člen strany: žádné holé věty, holenku - ale pěkně rozvité: v jedné větě třeba i pět slov! Inteligent, toť nepochybno! Jenomže v každé jeho duchaplné větě je vždy obsaženo záhadné slůvko "prostě" - někdy i vícekrát. Má nás za prosťáčky? To není jediný... Skřípu zbylými zuby: prznění češtiny, jazyka to Máchova, Čapkova, Vančurova - a to zcela bezostyšně před nastaveným uchem celého národa! Potácím se dolů: snad u dělného lidu zaslechnu ještě ryzí, jadrnou řeč.. jinoch sousedův u výtahu takto mi praví: "Díval ste se včera? Fakt: prostě hustopeklo!" "Vole" ale polkne jsem přece jen důstojný stařec pak pokračuje, zatímco klesáme: "Je to suchý..." Asi něco natíral a chce mi naznačit, že se nepřilepím opravdu to zábradlí potřebuji... jdu ven. Na chodníku mi sousedka tajemně sděluje: "...manžel mě posílá do háku! Musim to prostě rozdejchat!" Foukne mi kouř laciné cigarety do tváře: zachovám se po jejím vzoru. Kolem defiluje mládež: každý jeden má telefon vtisknutý v boltec -to jistojistě volají svému bankéři (je sobota dopůldne), aby jim "prostě připravil pár litrů..., případně melouna" - pochopit podobné transakce je nad mé síly. Vidím, že nejsem "in"! Vždyť osmadvacetiletá stařena, která se odváží projet na skatebordu, je mládeží pohotově označena jako "skejťácká babička..." Slyším, že nejvíce záleží na vyjadřování: hlavně krátce, nejlépe skřeky, ale podstatné je mateřštině uvázat uzel na ocas a také se co nejošklivěji obléci: pytlovité šaravary, nadlidské, zašlé hazuky, barvy raději shnilé, nuda a šeď - ale nesmí chybět "bágl" - a jen taková mladice, co má jeho popruh křižmo přes notná prsa, je "in" - co na tom, že sama váží osmdesát kilo? Zkrátka: v češtině také nejde o nic jiného, než jak ji zprznit škoda, že musím končit a jít do háku - přivydělávám si příležitostně v sámošce v oddělení marmošek...