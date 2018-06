Předstírání, ochranné zbarvení, vytváření iluzí, to všechno jsou mechanismy jejichž původ je kdesi hluboko v dějinách přírody. Vyvinuly se jako finty dovedené téměř k dokonalosti tam, kde se osvědčily. Strašidelné oči na křídlech motýlů vytvářejí iluzi, která má zastrašit přirozeného nepřítele. Uplatníme-li přírodovědný pohled i na společenské mechanismu najdeme mnoho inspirujících podobností. Člověk se také často snaží spíše zdát se tím, čím není, než být tím, čím je. Navíc moderní komunikace a jejich rychlost neuvěřitelně usnadňují košatění virtuálního světa, tedy něčeho, co není tím, čím se to jeví. Svět ikon, náznaků, klipů a předstírání, celé to veliké nakašírované divadlo, vytváří duševní atmosféru, která virtualitu nakažlivě šíří. Dětem stačí dobrodružství na obrazovce, netřeba chodit do lesa. V neskutečném světě počítačových her a televizních thrillerů lze dojít i k nesmírným krutostem, lze se na nich stiskem tlačítka podílet, sám přitom bolest nepocítit. Chybí opravdická zodpovědnost za vlastní chování, chybí strastiplná zpětná vazba, chybí skutečné pykání za omyly. Lehké nátěry, kterými média těkavě lakují scénu našeho života, k předstírání přímo nutí. V časopise se dočteme rady, jak se milovat, aby partner nepostřehl, že máme špeky na zadku. Nabádají nás předstírat, že jsme to, co nejsme. Poloha, ve které nic nepředstíráme, je označena za smrtící! Dříve se říkalo, že kdo nekrade, okrádá svou rodinu. Dnes by takto mohlo stejně stupidně platit, že kdo nic nepředstírá, hubí sám sebe. A tak je svět plný ubohých manažerů neexistujících společností, asistentů bez portfeje, prezidentů bez vojska, hrozivě potetovaných strašpytlů a vizitek, co nestydatě lžou jako když tiskne. Každý šíbr si říká podnikatel, každá cuchtička je "top" a musí být "in ". Virtuální svět znehodnocuje pojmy na způsob prádelny špinavých peněz: vráceny do původního světa vypadají stejně, ale platí jinak. Je otázkou, dnes ještě předčasnou, jaký celkový smysl tento posun má a zda bude k něčemu dobrý. Bez jasného vědomí, s čím máme tu čest, bychom ovšem mohli doplatit na zmatení významů. Mohli bychom virtuální svět omylem považovat za skutečný a naopak. Mohli bychom přestat rozumět nejen tomu, co nás obklopuje, ale nakonec i sami sobě. Mohlo by se nám stát, že bychom byli tím, čím nejsme, a už by nebyl, kdo by to poznal.