Jana Špátufilmového dokumentaristuJeště jsem asi nechodil do školy, když se to přihodilo. K chodníku na hronovském náměstí, kde jsem hrál kuličky, přišla elegantně oděná dáma v dlouhých sukních, stoupla si na litinovou mříž kanálu a začala čůrat. Přitom pozorovala lidi, zdravila se s nimi, jako by se nechumelilo. Byl to pro mě, jako pro pozorovatele života, nezapomenutelný zážitek. Dodnes říkávám o některých ženách, že dospěly do fáze čůrání na kanál. U takových žen dochází ke ztrátě zábran, jakési zoufalé snaze osvobodit se, tvářit se, že už je všechno jedno a se sebevražednou odvahou odtabuizovat nejen vulgární slova, ale i činy. Vzpomínám na natáčení v některých továrních dílnách či v JZD, kdy zralé ženy pozdně středního věku připravily nám, otrlým filmařům, krušné chvilky. Před jejich bezostyšným, necenzurovaným a hrdým přihlášením se k ženské živočišnosti jsme klopili zraky, červenali se a hleděli zmizet z jejich dosahu. Abych však nekřivdil, některé intelektuálky a umělkyně bývaly těmto ženám z lidu více než konkurenceschopné. Jak toto téma i nadále sleduju, mívám pocit, že k té kanálové mříži se blíží i každá z žen, bez ohledu na věk, která se bojí bolesti a trápení v citovém vztahu k mužům, hází je přes palubu a orientuje se výhradně na děti, vnuky a přítelkyně. Jsou to ale i ty konzervativní, které se urputně brání naučit se ovládat mobil, naprogramovat video, přečíst návod na automatickou pračku, nebo se dokonce učit pracovat na počítači, vstoupit do světa internetu a psát si s holkama e-mailem. Patří sem i ženy, které definitivně delegovaly kompetence zájmu o politiku mužům, nesledují veřejné dění, vykřikují, že mu nerozumí, a politika že je svinstvo. Tento postoj jim ale nebrání v tom, aby tam, kde politika má příchuť bulváru, se k ní emotivně, nahlas a veřejně vyjadřovaly. A závěr mého "vědeckého pozorování"? Jít čůrat na kanál znamená, pod rouškou osvobozování se, přijmout první signály stárnutí. Mládí je pružnost v myšlení i činech. Bolavá cesta k pružnosti je v přijetí složitosti světa a dělání nejen toho, co bychom chtěli, ale i toho, co bychom měli. Ztrátu mládí mívá na svědomí náš největší nepřítel - lenost. A proč píšu tento sloupek jen o ženách, které mám jinak tak rád? Protože mnozí muži čůrají, jak známo, takřka všude, kdekoliv a kdykoliv. Co to o nich vypovídá, by byl úkol spíše pro ženu.