Někdy nelibě neseme, když se nám zevně připomíná, že naše myšlení je stále v zajetí doby, ve které jsme vyrůstali. Čím méně toho o sobě víme, tím podrážděněji reagujeme na jakýkoli pokus o náhled. Poznamenáni jsme všichni. Lišíme se pouze mírou, do jaké jsme schopni si to připustit. Někdy se i ti, kteří u sebe pozůstatky pokrouceného myšlení vůbec nepřipouštějí, dostanou do situace, která je zaskočí svou názorností školního příkladu. Nedávno přijela do Prahy téměř bez povšimnutí jedna z nejvýznamnějších osobností Ameriky, Rita Colwell. Paní Colwell je prezidentkou instituce, která v USA rozděluje z peněz daňových poplatníků asi čtyři miliardy dolarů ročně na výzkum. Její úlohou je také přesvědčovat politiky a veřejnost, že Americe se vždy vyplatilo a vyplácí investovat i do výzkumu, kterému veřejnost nerozumí a o kterém mnohdy ani odborníci nedovedou v době jeho počátků říci, zda k něčemu povede a k čemu bude vlastně dobrý. Snaží se ukázat, co se stalo se zdánlivě zbytečnými myšlenkami, které National Science Foundation financovala před padesáti lety. Někdy jsou to neuvěřitelná zjištění. Čistě matematické a fyzikální problémy hry se světelnými paprsky vedly až po mnoha letech k vynálezu laseru, bez něhož by se dnes nejenom neobešla medicína, ale neměli bychom ani cédéčka a mnoho dalších samozřejmostí. Do grantové žádosti před padesáti lety to však jako důvod nikdo nemohl uvést, protože to nikdo netušil. Takových příkladů je mnoho a vědci by je měli daňovým poplatníkům opakovat od rána do večera. V jedné diskusi dostala paní Colwell otázku, zda vědec, který dostal na svůj projekt peníze od státu a který za ně pak vytvořil patent, na němž zbohatl a prodal ho třeba soukromé firmě, musí původní podporu do státní kasy zase vrátit. Odpověď paní Colwell zaskočila i mnohé z přítomných liberálů: samozřejmě, že ne. Člověk, který zbohatne, pořizuje si věci a utrácí. Víte, kolik zaplatí jenom na DPH? Víte, o kolik zmenší státní výdaje firma, která na výrobě jeho patentu zaměstná další lidi? Vždyť odvádí daň ze mzdy, pojištění, snižuje nezaměstnanost a tedy výdaje na podpory, vytváří další příležitosti a prodejem výrobku dále zvyšuje daň z obratu. V takovém pojetí není prostor pro závist jednotlivci. Daňovým poplatníkům se vložené peníze vrátí mnohonásobně. Zastyděl jsem se, že tak jasná úvaha mne nenapadla hned v první ráně. Své prozření nenesu nelibě. Jsem paní Colwellové za ten školní příklad vděčný.