Hodně se teď mluví o čase, o tom, co to vůbec je, zda existuje přítomnost, když ve chvíli, kdy ji vyslovíme, už je minulostí, a zda to celé není jen lidský výmysl. Většina z nás, kteří se musíme něčím živit, na úvahy o čase nemá čas. Tak jako v případě vědomí, bolesti a duše vůbec, i zde máme neurčitý pocit, že se od ostatní přírody lišíme pouze mírou, v jaké jsou ty které mohutnosti u nás vyjádřeny. Odmítáme pochybovat o tom, že se psům zdají sny, když ze spaní poštěkávají a v náznaku honitby cukají nohama. Odmítáme pochybovat o tom, že zvíře cítí bolest, když je někdo trápí a ono kvílí. Proč bychom měli pochybovat o tom, že zvíře vnímá čas? Mnoho biologických rytmů v těle probíhá periodicky v rozmezí jednoho dne. Měříme-li opakovaně nějakou kolísavou hodnotu, například hladiny určitého hormonu v těle, vidíme, jak rytmus probíhá. Když pokusného živočicha umístíme do nějaké jeskyně, kde se nestřídá světlo a tma a nejsou tam ani jiné podněty, které by prozradily denní rytmus, jeho vnitřní perioda se mírně rozjede. U člověka není čtyřiadvaceti-, nýbrž pětadvacetihodinová. Pouze neustálé synchronizace světlem a společenskými vlivy ji srovnávají do 24 hodin. Prakticky žádný živočich nemá svou volně běžící periodu čtyřiadvacetihodinovou. Je to vždy buď o něco více, nebo o něco méně, nikdy přesně. Podezřelé je, že evoluce nevyselektovala v živočišné říši dvacetičtyřhodinový vnitřní rytmus; ba naopak, mít ho znamená zřejmě nepřežít. Zdá se totiž, že úhel, který spolu svírají vnitřní, volně běžící, a vnější, vnucená čtyřiadvacetihodinová perioda, vytváří napětí, které je zdrojem subjektivního pocitu času. Také není pravda, že čas je pojem, který jsme si vytvořili a nemáme pro něj v těle žádné zařízení. Máme. V mozku je "pacemaker", generátor impulsů, jako v hodinkách nebo v počítači. Naše vnitřní hodiny tikají a odměřují onu vnitřní periodu. Jsou dolaďovány působením hodinových genů, které proměnlivě nastavují citlivost k podnětům vnějšího světa. Všechna tato zařízení mají také zvířata, proto zřejmě mají i "čas". Vědí, kdy je brzy, kdy pozdě. Subjektivní vnímání času se během života proměňuje. Od narození do první třídy je to celá věčnost. Škola je úplně nekonečná. Stejně dlouhá doba kolem důchodového věku však ulétne mávnutím proutku. A pak, že čas je lidský výmysl...