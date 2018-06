Soused odjel a mně připadl vzrušující úkol starat se o jeho zvířectvo. Pes, pět králíků a jedna slepice. Nejdříve jsem šel krmit psa. Bylo mi ho nejprve líto, co že to žere. Pak jsem otevřel voňavou konzervu, přečetl si, že je to z vybraného kuřecího a hovězího masa, a zapochyboval o tom, jestli by si on dal se mnou moje dnešní brambory s tvarohem. Když jsem za uši přenášel králíky, dojímala mě jejich bezmocná němá tvář. Těžkou samici jsem nešikovně položil na záda místo na nohy. Mrštně se přetočila a začala okamžitě žrát připravený suchý chleba. Z toho jsem usoudil, že mi odpustila a že mou péči přežila bez duševní újmy. Utřel jsem krev z rány, kterou mi způsobila kmitajícíma zadníma nohama, a odpustil jsem jí také. Nejzajímavějším zvířetem mi ale připadala slepice. To vskutku není němá tvář! Neustále komunikuje a všechno nespokojeně komentuje. Když jsem jí nejapně překážel v cestě ke kurníku, proběhla spěchajíc kolem mě za hlasitého nadávání. Dokonce jako bych zaslechl v jejích lamentacích něco o blbých intelektuálech. Slepice je tvor neustále ustaraný a uhrabaný. Ta moje mi připadala pracovitá a zodpovědná, na rozdíl od většiny lidí, co znám. Ač je to mladá slečna, kohouta nemajíc, začala snášet vejce. Proč, ptám se sebe i jiných, a nikdo z nás to neví. Má to asi od přírody v popisu práce. Přišel jsem na to, že slepice snáší stále dokola asi proto, že jí to vajíčko beru. Když bych jí je nebral, snesla by jich víc a začala by na nich možná sedět. Jak dlouho by asi seděla na neoplodněných vejcích? Kdy by poznala, že zůstane bezdětná? A proč vlastně kdáká, když snese vejce? Ptám se vzdělanců i nevzdělanců, posílám maily humanitně orientovaným intelektuálkám. Ani ťuk! Už jako kluka mě toto téma strašně zajímalo. Dozvěděl jsem se tenkrát pouze, že mají-li být kuřátka, musí být kohout. A teď už jako hodně dospělý vím, že kohout musí každý den každou slepici oplodnit. Ale jak zjistí, kdy přesně tak má udělat, aby nemusel ty směšné úkony celý den opakovat? Odpovím si raději sám, už se nikoho neptám. Slepice mu to zakdáká! Fakt nevím, proč se o slepici říká, že je blbá. Když jsem poslední podvečer dostal od své slepičí panny bílé vajíčko, seděla na hřadě (to je takový klacek nad zemí) a tiše mi něco vyprávěla. V té chvíli mě napadlo, že je-li z nás dvou někdo blbý, ona to asi nebude. Chytrý nebo blbý může přece být jen monopolní majitel myslícího mozku.