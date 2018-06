Britský biolog Richard Dawkins, když se snaží objasnit, proč se v přírodě nevyvinula zpětná vazba od našich osudů zpátky ke genům, uvažuje takto: Délka jednotlivých promluv při rozhovoru záleží na tom, s jakým zpožděním se zpráva dostává k příjemci. Sedíme-li blízko sebe, rozhovor zpravidla rychle plyne, často si dokonce skáčeme do řeči. Volání přes údolí už je pomalejší a halekačky delší. Velryby mají při zvukové výměně na vzdálenost mnoha set kilometrů několikaminutové "promluvy". Rovněž v dopisech nežádáme opáčení za každou větou, pokud nejde o rychlou (!) poštu elektronickou. Čím je vzdálenost, a tedy čas, po který zpráva jde od vysílajícího k příjemci, delší, tím delší je promluva. To proto, aby v komunikaci časově nepřevládly pauzy nad sdělením, jež by se tak potrhalo, že by nakonec ztratilo svůj smysl. Za určitou časovou hranicí už dialog nemá cenu. Představme si výměnu poselství s bytostmi v hlubinách vesmíru vzdálených řekněme 250 světelných let. Ve chvíli, kdy budeme jejich zprávu číst, budou ony nejspíše už na pravdě boží. Až u nich budou číst naši odpověď, bude na našem místě v nejlepším případě pátá nebo desátá generace potomků, kterým do našich pokusů bude asi tolik, jako je nyní nám do cest Václava Šaška z Bířkova. Byl by smysl takového rozhovoru větší než výsledku tenisového zápasu, v němž po každé výměně míčku přijde jiný hráč? V takové situaci nezbývá než monolog. Zpráva, která možná něco zařídí, ale nepotřebuje odpověď. To je případ genů. Kdyby naše dnešní zkušenost měla opravovat poselství v genech, jež se tříbily před miliony let, bylo by to "jeden o voze, druhý o koze" jako při řízené diskusi v kruhu deseti lidí. Když v ní přijdete na řadu, už se dávno mluví o něčem jiném, než když jste se hlásili. Aby se vývoj světa nezpackal, je cesta takovému blábolení zatarasena. Informace se od bílkovin zpátky do genů v podstatě nedostanou. Jedinou opravnou možností je namnožení těch genů, které se zrovna teď šiknou. Přežívají ty, které byly sestaveny třeba v jiném plánu, pro jinou věc, možná i mimo nadání, ale jsou dnes pro něco výhodné. Jak moc se máme přít o vstup do EU? V novinách se můžeme dočíst, že rum bude u nás a v EU shodně definován v roce 2005. Eurem budeme platit v roce 2008. Naše soudní rozhodnutí budou v ostatních zemích EU uznávána 2015. A daně budeme mít stejné 2040. Na to se těším ze všeho nejvíc.