Jarní úklidy mě vždycky přivádějí v úžas. Je neuvěřitelné, kolik předmětů člověk za svůj život nashromáždí. Zřejmě je nám to od přírody dáno. Už jako děti jsme všechno možné i nemožné sbírali, sháněli a domů přinášeli. S kamarády pak za lepší vyměňovali a získané cennosti ukládali a na tajná místa schovávali. Jako kluk jsem měl svou bedýnku pod kuchyňským otomanem a všechny mé cennosti se tam musely vejít. Co bylo navíc, mizelo z rozhodnutí otcovské autority v nenávratnu. Největším mým bohatstvím bývaly flaštičky od léků, vyhazované na skládku hronovskou lékárnou. Díky svému povolání jsem za život přišel do mnoha lidských obydlí. Zjistil jsem, že člověk zaplní předměty jakýkoliv prostor, ve kterém mu je osudem určeno žít. Malou panelákovou garsonku, jakož i dům o mnoha místnostech, půdy, sklepy, kůlny, stodoly. Ale i přístěnky, přístřešky, podkroví a všelijaké skrýše. Zlaté české ruce dokážou s velkou fantazií vyrobit úložné prostory. Třeba u stropu v předsíni, kam vleze jen dítě. Když dítě povyroste, stávají se tyto prostory navždy nedostupné. Odhaduju, že kolem sedmdesáti procent předmětů zůstává během našeho krátkého života nedotčeno. Pouze při gruntování nebo malování zaznamenají dotek lidské ruky, jinak spí klidně svým věčným spánkem. Týká se to plných šatníků a botníků žen, které však nikdy nemají co na sebe! Jde bohužel i o přečtené i nepřečtené knihy, ke kterým se už nikdy nikdo nevrátí. Dnes k tomu přibývají metry audio- a videokazet, štosy cédéček, CDROMů, košíky plné dálkových ovladačů, walkmanů, diktafonů, disket a dalších produktů této počítačové doby. Mnozí z nás fotografují (a dnes i natáčejí na video) a všech třicet šest snímků schovávají. Nejdřív do šuplete, krabice a posléze do skříně. Za pár let vznikne mnohakilogramový fotografický kompost, který jednou potomci celý naloží vidlemi do odpadkových vozů i s těmi několika málo vydařenými fotografiemi, které by mohly být součástí paměti nejen rodiny, ale i národa. Když mívám zlé sny, vídám lžíci ohromného bagru, který naloží můj domeček z mechu a kapradí. Vysype ho na neznámou skládku i s několika málo filmy a myšlenkami, které se mi za život podařilo vyprodukovat. Dnes už vím, že chci-li si pořídit domů nový předmět, musím jiný předmět obdobných rozměrů vyřadit. Není asi daleko doba, kdy za likvidaci krychlového metru vyřazených předmětů zaplatíme víc než za nákup stejného objemu předmětů nových, které jsme si (pro radost!) do svého domova pořídili. Chtěli jsme blahobyt, začínáme ho mít. Stáváme se ustaranými a vystrašenými správci svého majetku. "Vše, co chceš, budeš mít, nešťastníče!", citoval s oblibou Platóna učitel Zobal blahé paměti.