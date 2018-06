Dědci mi dávají zabrat hynu závistí! Považte: jejich vnuci pořád sedí u počítačů - až se z nich kouří. Mám vzteka: moji vnuci jenom kouří. Do naší skupiny starců, jimž moudrost kane z vousů, se přibelhává další penzista... je to Bedřich, prduch (zkratka pro pracujícího důchodce), a rázem zničí všechny: má dvacetiletou vnučku a ta tancuje v Německu - a vydělává víc než celej jejich panelák! Říkám si, že to určitě vytáčí polonézu ve večerní toaletě, ale raději zarytě mlčím - jenom si vzpomínám, že za mého mládí se téhle profesi říkávalo jinak... Konečně udýchaně přichází obtloustlý hošík: počítačový vnuk! Pokouším se s ním zapříst rozhovor na úrovni: ptám se na programování SQL databází a HTML a podobné banality, ale vychází najevo, že ten mladý génius hraje jen jednu hru, která spočívá v tom, jak co nejrychleji zabít tmavšího spoluobčana zoufale unikajícího na displeji, tetelím se strachy, to je spíš pro ombudsmana - jdeme se najíst. Dávám jinochovi na vybranou: buďto chléb s tvarohem a pažitkou s hrnkem podmáslí, nebo smažené hranolky s majonézou a chlazenou kolou - hoch chroupe "pomfrity" a mastnými prstejčky třímá orosenou plechovku podezřele hnědé chemikálie a já vidím, že ho ty tři schody do bufáče zcela vyčerpaly tihle mládenci budou jednou všichni civět do obrazovek a dívky křepčit passo doble v dlouhých róbách v devizové cizině, ale kdo jim bude připravovat ty smažené brambůrky, ale je tu zvonek a přichází přítelkyně Helena, dávám jí číst, co jsem napsal, a ona se hluboce zamyslí: "Jeníčku, já bych si vždycky vybrala krajíc chleba a hrnek kyselého mléka," - a já hledím na její mocný zadek naditý v praskající sukni, který ji usvědčuje ze lži, a vzdávám se dalších výzkumů...