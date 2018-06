Mužský nepláče, říká se. Je to věčná otázka - má mužský plakat, může si to dovolit, je to pro okolí únosné, má to před ostatními tajit? Teď mě ale napadá, že když přijde to století žen a my muži budeme s ženskými rovnoprávní, staneme se něžnějším pohlavím a budeme si moct taky pořádně zabulit, což nám utuží zdraví a prodlouží život. Jako kluk jsem plakával často. Nejvíce při pohádkách Boženy Němcové. Erben mi taky dával pěkně zahulit. Když se mi stýskalo po mámě, býval stan na skautském táboře slzavým údolím. Když už jsem byl větší kluk a film v biografu mi sevřel krk, tak jsem chodíval na farský kopec za Hronovem, aby mě nikdo neviděl brečet. Bylo to všechno asi dobré poplakávání a můžu ho s vděčností považovat za součást citové výchovy. Když kluci pláčou, tak se mi svírá srdce. Občas si představuju utajované slzy z hrozně bolavého stesku po mámě či milované dívce, které si utírají pravoslavní kluci na straně jedné a kluci islámští na druhé straně čečenské fronty. Holčičí pláč mě, kupodivu, tolik nedojímá. Asi proto, že ho bývá v životě hodně. Nejvíce se brečívá ze sebelítosti, často uměle pěstované, a ze vzteklé bezmoci. Trestuhodné jsou ovšem pláče malých i velkých vyděračů, nesnesitelné pak brekoty hysterických žen i mužů. Přímo nebem posvěcený je pláč z dojetí při setkání s krásou. Pro mě jako dokumentaristu to býval prožitek krásy životních příběhů autentických lidí, velikosti a síly jejich postojů, statečnosti, velkorysosti, obětavosti a moudrosti. Jedna osmdesátiletá severovýchodočeská babička to v mém filmu řekla naprosto přesně: »Já jsem říkala dětem, že bych to všechno sepsala. A to by se to četlo a to by se to plakalo!« Největší nabídku úlevného a očistného pláče nám zprostředkovává umění. V setmělých divadelních, filmových a hudebních sálech se lecjaká slza dá s úspěchem ututlat a jen vydatné troubení do kapesníků ohlašuje, že se s naším osrdím něco přihodilo. Po skončení představení můžeme být už opět drsnými racionálními kritiky viděného a slyšeného - abychom byli in, jak to dnes vyžaduje city vytěsňující doba. Pláč, podobně jako smích, patří v živé přírodě jen do naší, člověčí výbavy. Ten, kdo je tam vložil, sledoval jimi jeden cíl. Chtěl nám ulevit, osvobodit nás, udělat náš úděl snesitelnějším.