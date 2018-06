V naší povaze se často mísí obavy z nedostačivosti vůči světu, zejména západnímu, s nadřazeností, která nás chrání před přiznáním našich skutečných slabostí. To první se projevovalo už u našich komunistických vůdců a jejich přitlachávačů, když dštili oheň a síru na Reagana (za všechny vzpomeňme na televizní "komentátory" Brože a Jambora), zároveň však využívajíce v hlubokém vnitřním obdivu ke kapitalismu svých možností ke shánění valut, tuzexových bonů, amerických texasek a západní elektroniky. To druhé zaznívá v opovržlivých výrocích o germánské sterilitě, naivních Američanech a italském bordelu. Obojí spolu souvisí a obojí je v zásadě špatně. Jedním z důsledků dlouholetého pěstění směsice nepřiměřené méněcennosti s omezeneckou nadutostí je neschopnost přirozené hrdosti na vlastní zem, její krásu, kulturu, na její lidi a to, co dovedou. V Americe je každý odněkud, nakonec to není tak dávno, co se tam první přistěhovalci usídlili. A přesto, když zní hymna, všichni stojí s rukou na hrudi a slzou v oku. Americký prapor bez ustání ovívá budovy úřadů, podniků, farem i soukromých domů. Žádný domovní důvěrník to tam na 1. máje nepřikazoval. U nás dnes při hymně slzí už jenom pár legionářů a pamětníci heydrichiády. Kdo má peníze, kupuje značkové západní zboží, posmívá se pasažérům domácích aerolinií a jezdí v audi. To není neviditelná ruka trhu, která po zásluze nadržuje lepším a trestá tam, kde je produkce zjevně méně kvalitní. To je omezenost, snobismus a nabubřelost. V úsilí o nápravu věcí začínám od sebe. S hrdostí všude po světě hlásám, že nejlepší aerolinky jsou ČSA. Největší zpoždění jsem měl se Španěly, nouzově přistával s Holanďany, Swissair se v poslední době oproti tradici citelně zhoršil, u Američanů je podprůměrné jídlo a na vnitrostátních linkách abyste si dopláceli na každé pivo. Škodovka dnes není o nic horší než původní německé značky stejných kategorií a obleky z Prostějova vám budou obdivovat i v Buckinghamském paláci, jen se nebát a přiznat se. Hlásit se sami k sobě. Nejsme jen národem šumařů, šlendriánu, pivních povalečů a Švejka. Teprve obnovíme-li svou pravou hrdost, můžeme uvolněně a v klidu nahlédnout své nízké pudy tam, kde se projevily. Přiznat své úzkosti a zbabělosti. Nejsme národem protinacistických odbojářů ani protikomunistických disidentů, ba naopak. Až to připustíme, nevyvede nás z míry ani sudetská otázka, ani americká kritika, ba ani italský pořádek.