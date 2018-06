Sobotní ráno! Udělám si pořádek ve věcech! V komoře je prastarý kufr - vulkánfíbr, prach a broky! Cvak - a již hledím dovnitř a tam zažloutlý výtisk novin z jedenašedesátého roku - to si počtu! Úvodník je nuda - ale tady, na třetí straně: (má to jen čtyři strany) statistika! To mám rád: životní úroveň obyvatelstva. Čtu: zatímco u nás v r. 1941 na jednoho obyvatele nepřipadal v průměru (?!) ani jeden televizor - dnes máme jeden na devatenáct občanů! Přemítám, jak se vešli do cimry, když sledovali program? Dál je něco o tom, že v Sovětském svazu mají oproti r. 1919 výtahy na ryby a traktor řízený jedním člověkem - odmítám to číst. Vzpomínám si, že tuhle kdosi v rádiu argumentoval, že zatímco v roce 1989 připadal jeden mobilní telefon na milion obyvatel, dnes je to půl milionu obyvatel na milion přístrojů - to se na to podívejme! Tomu říkám pokrok! Jdu si dolů pro čerstvé noviny - tohle neberu - jsou to bludy. Předčítám si důvěřivě: průměrný plat v České republice: Kč 12 931. Mumlám si nevěřícně: není to pro celou rodinu? Není. Dál: průměrné výdaje na hlavu: Kč 16 028. Za co je těch 28? Trnu. Zvláštní věc: valná většina lidí, co znám, bere kolem sedmi tisíc - není to zas nějaká ta "dezinformace"? Odkládám noviny - sport si dám, až se uklidním... Mám taky nějaké údaje, neuveřejňované: v Praze je 30 tisíc Američanů - a asi třicet tisíc prostitutek... to asi má každý jednu, ne? O průměrných platech nic. A taky tam není pranic o jakýchsi tajemných "rusky mluvících cizincích" - nejsou to nakonec ti Amerikáni, co se učí česky? Neučí. Počkat! Takové údaje mi nějak nejdou do hlavy... vidím dobře? Čistím brýle: zrak mi padne na dnešní datum: je 1. dubna. Vyvádějí nás snad aprílem? To může být - člověk už dnes nemůže nikomu věřit...