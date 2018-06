Dnes budeme trochu počítat... to mi ve škole vždycky šlo: nejlepší známku jsem měl trojku - a ta byla z mravů... Je sobota ráno - jdu dolů. Paní v trafice se mě ptá: »Nechcete taky tisk?« Tak já to zkusím! Nesu si úlovek domů: noviny! Ale probůh - co to tady čtu? Je to černé na bílém - a já v kombinaci těch dvou barev šednu: píše se tu, že slušně se dnes můžete obléknout už za Kč 110 000! Není to v italských lirách? Ne: sto deset tisíc bičů - vidím dobře! Spisovně kleju: »Kurvajíčka snáší!« Zrakem podlitým krví čtu: dámská blůzka Kč 7640! Hodinky, nezbytný doplněk, už od Kč 30 000! Říkám si, že takhle postrojená podnikatelka, když projde ulicí, tak všechny pracující ohromí svou elegancí jediné oko nezůstane suché! Muž v sáčku od »Versáče« (neplést si »ze sekáče«) (Kč 49 850) bude už automaticky obklopen top modelkami... dokonce se za ním potáhne i Linda Evangelista (Purkyně?, mumlám si nevěřícně). Takové návody, jak se oblékat, by měli více propagovat hlavně na Ostravsku tam by si lidé za měsíční plat koupili tak leda ponožky od Matsudy (Kč 5980). Ti by jim zmalovali fasádu! Hlavně aby si nezapomněli sladit doplňky, až si půjdou pro podporu v nezaměstnanosti! Ale zpátky: milá podnikatelka se nahastroší za Kč 120 000, jde ulicí a vypadá jak gorila. Nikdo nereaguje, a tak má vzteka... V protisměru rázuje hubená holka v obnošeném svetříku a v laciné sukýnce, boty, co stály na popelnici v nich nohy dlouhé a svalnaté: ozývá se pískot, pokřik, troubení projíždějících náklaďáků - výrazy nepředstavitelného obdivu. Rychle počítám: svetr (a teď ne prázdný) ze sekáče: Kč 50, sukýnka dvacku, boty zadara - v penězích to asi nebude... A tiše se připojuji k obdivovatelům...