V naší nové svobodě vanou politické, tržní a konzumní větry západní, mnohá duše je ale v oblasti víry otevřená poryvům větrů východních. Přichází s nimi jakoby více tolerance a bytostného přitakání životu. Víra, podobně jako myšlenka, není ale dobro ani zlo, může sloužit jednomu i druhému. Proto také nejhorší bývali inteligentní zloduchové, jako Lenin či Goebbels, a slepě věřící zabijáci, kterých dnes »pracuje« ve světě nesčetně. Víra je podle mého dobrem, když člověka posiluje, motivuje k toleranci a pomoci druhým. Skoro všechny náboženské víry světa to mají vlastně v »popisu práce«. Víra nám sděluje třeba to, co bude či nebude po smrti. Jedni věří na očistec, poslední soud, nebe, peklo, ráj. Pokud takto věříme, je to normální. Jestliže tím budeme někoho strašit a vyhrožovat mu, pak je to už služba zlu. Kdysi jsem na katolických Filipínách točil krvavá záda muže, který si je bičoval koženými důtkami, v nichž byly skleněné střepy. Na konci křížové cesty se nechal po vzoru Krista ukřižovat. Říkal jsem si, že je to poněkud drastické projevení víry, ale koneckonců, když k tomu nenutí ženu a děti, je to jeho věc. Jestli věříme, že jsme už tady na světě byli a zase jednou budeme, tak je to naše věc. Ale jakmile k tomu přidáme (a chybí k tomu už jenom krůček!), že jsme v minulém životě hřešili, a teď za to trpíme, a z toho dále vyvodíme, že ti potrefení trpí vlastní vinou, pak už sloužíme zlu a na svých bližních se dopouštíme takřka zločinu. Jako ten v reinkarnaci věřící anglický trenér, který tělesně a duševně postižené lidi označil za viníky vlastního osudu, protože v minulém životě páchali určitě zlo. Největším neštěstím tohoto století byla fanatická, ve zlo zvrhlá politická, etnická nebo náboženská víra. Většina z nás, kteří v něco věří, si myslí, že na co přišli, je to nejlepší, že našli recepty na život, že slouží dobru a že by jejich víru měli přijmout všichni lidé. Jak snadné však je přehlédnout tu neostrou hranici mezi dobrem a zlem. Na pouti životem mě od mládí do svých osidel lákávaly dvě šarmantní dámy moudrost a víra. Nebývaly to vždy rodné sestry, za které se často vydávaly. Někdy nebylo lehké si vybrat. Upřednostňoval jsem však cestu k moudrosti, i když se k ní člověk musí probolet a je plná pochybností. Víra mi zase nabízela tolik potřebnou útěšnou naději. A tak si říkám se svou moudrou a věřící babičkou: Všeho s mírou. I s každou vírou - dodávám už za sebe.