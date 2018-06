psychiatraNěkdy na sobě pozoruji, jak se můj názor na nějakou věc vyvíjí a opravuje. Některého politika třeba považuji z obrazovky zprvu za šantalu a šmudlíka, který by udělal lépe, kdyby si posbíral hračky a vrátil se, odkud přišel. Pak zjistím, že je poctivý a na rozdíl od všelijakých manekýnů soustavný, schopný dlouhodobých dotažení. Pak přijdu na to, že je v soukromí slušný, zdvořilý a má mnoho předností. V současné chvíli mám problém s Haiderem, ale doufám, že se mi názor brzy vytříbí jako už mnohokrát. Slyšel jsem od důvěryhodných lidí, že je to nesympatický a svým způsobem nebezpečný populista, nacionalista a fašoun. Také je mi podezřelý jeho tymolinový škleb. Mám ovšem několik svědků, že jsem v jedné veřejné diskusi už před rokem předvídal, že vyhraje volby. Byla to diskuse o zdejší opoziční smlouvě a jako vzor stability byla mi předhozena rudočerná koalice, co v Rakousku nehnutě po léta vládla, majíc křesla v úřadech rozdělená jak dědičné statky. Bylo jasné, že silná koaliční hráz společenského pohybu odvede jeho sílící proudy jinam: doleva, nebo doprava. Bez ohledu na správnou intuici nemohu přece zůstat u takto emocí utvořeného názoru. Vzal jsem tedy vážně v potaz argument, že Haiderova strana vyhrála svobodné volby v krásné, civilizované a svobodné zemi. Má tudíž mandát. Co když nepodat ruku jejich ministryni znamená nepodat ruku tisícům slušných Rakušanů, kteří nikomu neubližují, pasou čisťounké kravičky na alpských stráních a pulírují sádrové jeleny v romantických hospůdkách? Pak mi přišlo, že ten mandát může být sporný: prý dvacet sedm procent, jenže z kolika, když účast u voleb byla mizivá? Nelze to tedy obrátit a říci, že drtivá většina slušných Rakušanů by Haidera nikdy nechtěla? A už jsme u obecných otázek fungování demokracie a její zranitelnosti. Pravidla každé hry lze nastavit tak, aby se jednou zadrhla. Takové momenty v dějinách známe. I když dnes vím, že dějiny se neopakují a že přirovnávat dnešního Haidera k Hitlerovi třicátých let je asi nesmysl, poučení z oněch momentů máme: svobodu lze zneužít k jejímu zničení. Je ovšem těžké poznat dopředu, kdy to doopravdy hrozí. Rozhoduji se, zda nemám argument o svobodné vůli rakouských občanů odmítnout. Zpětně totiž vím, že vítězství komunistů ve volbách v roce 1946 bych odmítnout měl. Jedna Němka argumentovala před čtvrt stoletím proti vměšování Západu do věcí komunistických vlád ve východní Evropě tím, že je volí 99,9 % obyvatel. Už slyším, jak říkáte, že to nebyly svobodné volby. Jenže pozor: někde na začátku svobodná volba byla skoro vždycky. Chyběl správný odhad.