Nastala nám teď taková divná móda: kdekdo je kulturní a nestoudně prohlašuje, že z novin čte výhradně literární měsíčník, a když už se někdy orlím zrakem zadívá na televizní obrazovku, tak jen a jen na druhý, velekulturní program ČT. - Konečně jsem v něčem výjimečný: civím ohromeně na ty ostatní kanály... A už se jede: zřejmě jsem zvolil varovný pořad o strašlivých neštěstích, o pádech a zraněních: kolmo k zemi se řítí ultralehká letadélka, motocyklista naráží nechráněnou hlavou do betonové zdi, dívka padá z výšky na záda slyším praskání kostí, drcení obratlů, ječení sirén záchranných vozů - a tu střih: a rozesmáté tváře mých spoluobčanů, zlomyslný řehot a nadšený smích - nepřepnul jsem zas na nějakou estrádu? Kontroluji, zda je to pořád ten kanál - a znovu: nárazy křehkými hlavami do skály oceněné výbuchem ryčného veselí diváků, kastrující údery bruslařů padajících rozkročmo na zábradlí - prostřídané nadšeným jásotem, ceněním zubů, zatím co těm nešťastníkům řítícím se do skal zuby už jistojistě chybí... Svíjím se bolestí a hanbou: kdysi jsem byl gymnasta a dodnes vím, co ty děsivé pády znamenají: zlomeniny, vymknutí a mnohdy i zbytek života na vozíčku - nemohu pochopit ten upřímný smích plynoucí z neštěstí toho druhého a hluboce se stydím. Ten cynický kanál nemálo mě vyděsil. Vypotácím se na večerní, vlahou, předjarní ulici - a to se podívejme: na rohu pod lampou sběh lidu... něco se tam děje! Hned se tam hrnu - ale probůh: na přechodu auto porazilo stařenku, asi neběžela dost hbitě - kde se v takové sušince vzalo tolik krve? Kolem dav: někteří koušou párek v rohlíku, jedno dítě líže zmrzlinu! Veselý, živý hovor. Přijíždí sanitka - zbytečně. Do ní naráží nějaký podnikatel, co tudy zvolna projíždí a chtěl by té legrace taky trochu vidět, a nedívá se na cestu - teď má naražený blatník a nad tím svým neštěstím vyskakuje z auta a rozzlobeně křičí na řidiče ambulance, který si dovolil mu stát v cestě: "To snad není pravda! To se mi snad jenom zdá!" Dívám se nevěřícně na lidi kolem - a také si to myslím...