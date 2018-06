filmového dokumentaristuPři sledování zpráv ze vzbouřených věznic mě napadaly neveselé myšlenky. Jako prognostik amatér jsem od počátku naší svobody očekával, že mnohé zlé ze socialismu nadlouho zůstane a mnohé špatné z kapitalismu k nám dorazí jako první. Stalo se bohužel, jak jsem předvídal. A v tom objemném balíku dědictví i věna je tím nejbolavějším kriminalita. Za socialismu se mnoho lidí naučilo krást, ztratilo Boha i morální zábrany a přestalo se zodpovídat ze svých činů komunitě, ve které žije. Demokracie s sebou přinesla více humánnosti, ale také slabosti a neschopnost proti kriminálníkům účinně zasahovat. Přinesla i tolik očekávanou svobodu, které ale nestoudně zneužívají podvodníci a darebáci. Paraziti bývali ve společnosti vždycky. Myslím si však, že přibývá těch, kteří žijí a budou žít na úkor lidí slušných. Neutěšené poměry ve věznicích je od jejich činů zřejmě neodrazují, pravděpodobnost, že budou dopadeni, je malá. Zloději, je jedno jestli kapsáři nebo tuneláři, žijí nejdříve z toho, co nám ukradnou, a pak ještě dlouhá léta budou v base žít z našich daní. A to jen tehdy, když to dobře dopadne, zasáhne ruka spravedlnosti a my vyvázneme zdraví a živí. Když mi z auta ukradli už druhé a pak další rádio a jindy z tašky mobil, tak jsem to už ani nikde nehlásil. Neuplyne měsíc, abych se nedozvěděl, že někomu ze známých navždy zmizelo auto. Jsem šokován faktem, že za rok jich v rukou zlodějů skončí víc, než kolik se jich ještě před dobou ne tak dávnou za stejnou dobu prodalo. Zdá se, že za prokletí totality, ale i za zisk demokracie a svobody budeme všichni ještě dlouho platit bolavé daně. Pokouším se je statečně platit s vědomím toho, co vše jsme získali. Jsem pesimista rozumem a optimista srdcem. Rozumem se děsím představy, kolik asi lidí v budoucnu podlehne pokušení živit se zločinem. Mé optimistické srdce namítá, že ten počet zase až tak neporoste, že se zastaví a dobré v nás zvítězí. Když jsem onehdy slyšel vyprávět o tom, jak na policii přišel náš romský spoluobčan vrátit nalezenou peněženku i s celým obsahem, stáhlo se mi hrdlo dojetím. Podobným, jaké jsem jako dítě zažíval, když jelen zaslechl volání Smolíčka pacholíčka a ze spárů zlých jeskyněk ho vysvobodil.