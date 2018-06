Tuhle mi známý půjčil knihu a já do ní v úžasu civěl jako kůň do trafiky: našel jsem tam své jinošské poznámky z dob mládí. Byla to kdysi moje kniha. Vzpomínám si, že vždy za několik let se obsah mé knihovny kompletně vyměnil nebude lépe říci, že zmizel? Koho to zajímá? Mě to zajímá. Ty knížky jsem rozpůjčoval - nikdo se jaksi nenamáhal s vracením. A týká se to také někdejších desek gramofonových, dnes pak cédéček a magnetofonových pásků: zcizit tyto předměty nikdo nepovažuje za krádež. Další zdejší specialitou je, ale to už v měřítku větším než malém, vypůjčit si zvenčí song a "přetlumočit" jej do češtiny. A tak když před léty zapěla Nancy Sinatra prasklým hlasem svůj jediný hit, u nás na Východě z toho pohotově udělali "Boty proti lásce" a východoevropský šlágr byl hotov - a ještě k tomu zadarmo! Týkalo se to tisíců popěvků dalších: "Sekáči jdou" (Baby don't go), "Čas růží" a nebylo by dost místa v celé dnešní MF DNES je vyjmenovat. Místo Vangelise někdo pěl "...a to by nebylo fér", někdo zpíval, že "všechno bude fajn", a prozřetelně doporučoval "Čekej tiše!" To je právě ono: bylo to levnější než levné. Toto kradařství je náš rys národní - a jsme na to patřičně pyšní. Jsme "fakt dobří!" "Super!" "Je to suprový." Odcizit pak cokoli je už maličkost: brát něčí bankovky, předměty, iluze - a potom vzít někomu život je už detail. Máme baseballové pálky, pistolky nabité prachem, dráty tak příhodné ku škrcení - a děti tak bezbranné: pusťme se napřed, na zkoušku, do nich, pak do větších a nakonec, jménem pravdy, napadneme nějakou tu menšinu: hrdinně prolejeme její krev. A tak jako těžká smrtelná závislost drogová začíná nevinnou travičkou, tak tohle všechno počne ukradenou knihou, knihou, které vděčíme, jak řekl Maxim Gorkij, za to nejlepší, co je v nás. Takže mi je nevrátili, protože je nikdy nepřečetli vždyť kniha i hudba nás zušlechťuje - a krást se nemá... a jdu si zamknout knihovnu...