Největším trestem byl pro mě v dětství zákaz biografu. Myslím si, že jsem byl na filmech závislý. Když jsem šel kolem kina a slyšel vrčení promítacích strojů z kabiny promítače a cítil vůni hořících uhlíků, prožíval jsem něco podobného jako pes přivázaný před řeznictvím. Jednou mi táta řekl, že místo tkaniny reproduktoru u našeho rádia, z něhož se ozývá hudba a hlasy, bude jednou obrázek, kde všechno, co teď slyším, také uvidím. V té válečné době jsem potom často sníval o tom, kdy se toho dožiju, a představoval si, jaké to bude. Uteklo potom pár let, dnes už skoro minulého zázračného století, a ze mě se stal filmový kameraman. Obrázky, které jsem natáčel nejdříve pro biograf, jsem postupně začal točit i pro pohádkové rádio s obrázkem - pro televizi. Ctižádostí kameramana filmového dokumentu bylo umět pracovat rychlostí válečného reportéra a kvalitou konkurovat obrázkům hraných filmů. A přitom být neustále v dobré kondici, abych mohl vláčet metráky zavazadel po celé zeměkouli. Bájný kameraman Eda Sigrot říkával, že se bez ohnutí podrbe na patě u nohy, jak má ruce vytahaný. První zvuková kamera, se kterou jsem před čtyřiceti lety natáčel svůj první dokumentární film, vážila asi metrák a na stativ ji zvedali čtyři muži. Později jsem dlouhá léta pracoval s moderní ruční kamerou. Ta měla čtvrt metráku a nosíval jsem ji mnoho hodin denně na rameni. Moje záda, bederní i krční páteř, na tu dobu nevzpomínají ráda. Následovala éra elektroniky a váha kamer závratně klesala na patnáct, deset a sedm kilogramů. Dnes, kdy už jsem svou poslední kameru pověsil na hřebík, objevily se jako na potvoru kamery váhově srovnatelné s fotoaparátem. Kladu si otázku, jak tento vývoj ovlivní budoucnost filmu. Stát se filmařem bývalo v dobách státního monopolu výsadou dlouholetých čekatelů a později absolventů FAMU. Dnes každé dítě, odkojené a inspirované obrazovkou televize, bude moct od dětství natáčet všechno možné i nemožné. A podle Komenského se točením naučí točit, jako se psaním učilo psát a pracováním pracovat. Stát se filmařem a získat Oskara bude moct tedy každý. Vývoj techniky kameru zdemokratizoval a udělal ji rovnocennou tužce! V budoucím století bude tedy stejně snadné stát se filmařem jako dříve spisovatelem, hudebním skladatelem, malířem či sochařem. Bude to chtít ovšem ještě maličkost - mít o čem vyprávět a vědět jak.