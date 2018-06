Slovo láska na nás útočí ze všech stran jako nemilosrdná dělostřelba. Vychováni Hollywoodem a dovychováváni Nováckou televizí si většinou pod tímto pojmem představujeme romantický vztah muže a ženy. Tedy lásku pohříchu erotickou, a ta má vždy rub i líc. Rubem, jak známo, je nenávist. Je-li láska vášnivá, je i žárlivá a majitelsky sobecká. Má vždy své dobré i zlé. Před mnoha lety jsem si takovou lásku do filmu "Kreutzerova sonáta" - příběhu o lásce a žárlivosti - poněkud pateticky popsal takto: Láska je nejkrásnější a nejsilnější projev lidství. Po lásce toužíme, láskou se spoutáváme, ale i osvobozujeme a poznáváme. Láska a touha po ní bývá u zrodu velkých činů, ale i příčinou nesmírného utrpení. Láska je nejistá a zrádná. Láska je radost, aktivita, čin. V lásce se nevyznáme. Jedno však víme. Že láska a touha po ní byla, je a bude velkým inspiračním zdrojem pro umělce. Svou citovou naléhavostí obohacuje jejich řeč a ta k nám doléhá jako trvalý, útěšný doklad krásy života. Nemohu zapomenout na dokumentární film o jiné podobě lásky. Studentka newyorské filmové školy ho natočila o svých rodičích. Oba renomovaní odborníci na kosmický výzkum emigrovali do USA ze Sovětského svazu. Po několika úspěšných letech v Houstonu srazilo otce na ulici auto a zničený mozek z něj udělal dvouleté dítě. Matka opustila svou úspěšnou kariéru a už deset let, čtyřiadvacet hodin denně, krmí, přebaluje, umývá a stará se o svého bezmocného muže. V jednom intimním rozhovoru se dcera ptá matky, jestli otce tak miluje, že to nadlidské zatížení vydrží. A matka, pragmatický vědec, odpovídá: "Ne, to není láska, jsem ale zodpovědný člověk." Že by se ta pravá láska jmenovala zodpovědnost? V ní je přece i spolehlivost a z té pramení jistota a bezpečí. A v těch zase bývá i nenahraditelný pocit domova. Ukrývá se tam i soucítění neobtěžované sentimentálním soucitem. Vzájemná zodpovědnost není pro mě láska - přes oči páska, ale vztah vidoucí a ryzí. Obávám se, že v tomto novém hektickém století bude, bohužel, nedostatkovým zbožím.