Co mi dala škola, kterou nepotřebuju?

Zřejmě jen málokterý žák či student, který po prázdninách zasedl do školní lavice, má o svém příštím povolání naprosto jasno. Možná by se hodně divil, kdyby mu teď někdo předpověděl, čím se jednou stane.

Své by o tom mohli vyprávět lidé, kteří se pravidelně objevují v televizi, v divadlech, na koncertních pódiích nebo ve sportovních arénách... Anebo třeba v lavicích Poslanecké sněmovny.

Langer už nikdy léčit nebude

Právě politika je jedním z těch „povolání“, v němž se vedle sebe scházejí lidé všemožných profesí. I takových, které s politikou zdánlivě nemají vůbec nic společného. Příkladem může být místopředseda ODS Ivan Langer. V Olomouci na Univerzitě Palackého absolvoval lékařskou fakultu. Jako student se však nadchl pro politiku, vstoupil do ODS a z kariéry lékaře rychle sešlo.

Jak se mu nastudované znalosti hodí dnes? Párkrát za ním přišli kolegové z Poslanecké sněmovny pro radu s nějakými zdravotními potížemi. Před časem dokonce křísil jednoho muže na politické akci. Ale medicínské vzdělání se mu prý hodí i jinak. „Jako lékař musíte umět rozpoznat drobné příznaky nemoci hned v počátcích. Stanovíte diagnózu a urychleně začnete s terapií. No a stejný postup se dá využít i v politice,“ vysvětluje vlivný politik Langer.

Zároveň však vylučuje, že by se k medicíně ještě někdy vrátil: „To určitě ne,“ zapřísahá se s úsměvem, „české lékařství zůstane navždy ochuzeno o jméno Ivan Langer.“ Pro případ, že by ODS někdy v politice naprosto selhala, má však ještě jednu pojistku - jako lékař a politik zatoužil po dalším titulu a před několika lety se na Univerzitě Karlově stal magistrem práv.

Veliký kotrmelec předvedl se svou kariérou nynější premiér Stanislav Gross. V osmdesátých letech absolvoval dopravní průmyslovku a pak krátce pracoval jako elektromechanik. Tohle však neměla být jeho konečná. Grossovou vysněnou metou tehdy bylo řídit lokomotivu. Ve svém oficiálním životopise uvádí, že byl „kandidátem strojvedoucího v lokomotivním depu ve Vršovicích“.

Jenže přišel listopadový převrat 1989 a s ním Grossův vstup do ČSSD. Tyhle události s osudem mladého sociálního demokrata pěkně zamávaly. Krásný sen o funkci strojvedoucího se rozplynul. Namísto lokomotivy řídí čtyřiatřicetiletý Stanislav Gross českou vládu. Ovšem ještě před příchodem do Strakovy akademie si doplnil vzdělání. Před pěti lety se z něho na Univerzitě Karlově stal právník.

Bobek se živil i architekturou

Co u politiků snad ani neudivuje, může být překvapením u umělců. Třeba takový Pavel Bobek je jedním z těch, kteří se zdánlivě minuli vzděláním a profesí. Proslulý zpěvák je totiž architektem - absolvoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Paradoxně ho možná i tato volba školy nepřímo zavedla na pódium a k mikrofonu. „Na fakultě jsme měli kapelu a spolužáci byli vlastně moji první posluchači a diváci,“ vzpomíná Pavel Bobek na šedesátá léta.

Po ukončení studia sice nastoupil krátce jako inženýr architekt ve Sdružení velkovýkrmen, ale hudba byla silnější. Dokonce i toto „angažmá“ Pavla Bobka zřejmě ovlivnilo v jeho další profesi. Pracoval totiž mimo jiné s Jiřím Laurentem, kytaristou skupiny Olympic. A právě s touhle kapelou pak Pavel Bobek dva roky účinkoval.

„Málo se to ví, ale já jsem se architekturou živil ještě dvacet let! Při svém zpívání až do osmdesátého roku,“ říká Pavel Bobek. Vysvětluje, že jako projektant se sice činil asi jen pět let, ale potom překládal z angličtiny, němčiny a ruštiny. Co přesně? „Odborné články o stavařině a architektuře,“ popisuje Bobek svou druhou a méně známou tvář. Vědomosti z architektury ostatně využívá dodnes. Buď radí a pomáhá se stavbami přátelům, nebo se vyžívá na svém vlastním rodném domku v PrazeBřevnově. Zdědil ho po otci, který ho koupil ve třicátých letech.

K výraznějším úpravám domu se však Pavel Bobek odhodlal teprve před několika lety. Vybudoval si v podkroví „trucovnu“ - samozřejmě podle vlastního projektu. Kromě toho architekturu využil i v herecké profesi. „Vždyť divadlo také souvisí s architekturou. Třeba taková scénografie je vlastně jevištní architektura,“ tvrdí Pavel Bobek. Na svou původní profesi nedá dopustit a na otázku, kolik mu toho dala do života, odpovídá: „Samozřejmě že hodně! Nic, co se člověk naučí, není zbytečné. Vzdělání a vědomosti nikdy nejsou na škodu.“ Mimochodem, Pavel Bobek má dodnes víc přátel mezi architekty než mezi umělci.

Traduje se, že při projektování vepřína se Pavel Bobek sešel i s Petrem Nárožným. Ten totiž vystudoval stavební inženýrství. Kromě krátké kariéry v Zemědělských stavbách se však projektováním neživil. Přesto má i Petr Nárožný mezi architekty spoustu kamarádů a o stavařině rád a vášnivě diskutuje. Ve svém bytě má rozhodující slovo - tedy pokud jde o zařízení a drobné úpravy. K tomu nikoho nepustí. „Jestli pošoupnout dveře nebo zbořit příčku, o tom rozhoduje vždy pouze Petr,“ svěřila se jeho žena Ivana. A dodává: „Chalupu nemáme, takže se může projektantsky vyřádit jen v bytě. Ale nepřehání to.“

Stropnický si „zahrál“ diplomata

Také Václav Postránecký, herec, scenárista, producent a režisér v jedné osobě nevystudoval žádnou uměleckou školu. Původní profesí je zámečník. Řemeslu se však nikdy nevěnoval. Něco z učení si ale dodnes pamatuje. „V den, kdy jsem ten glejt dostal, jsem ho odevzdal tatínkovi, kvůli kterému jsem to dělal. Dnes už ani nevím, kde ten papír je, ale musím říci, že si dodneška pamatuji, co se připočítává při ohybu materiálu a jakým vrtákem se předvrtává, jak se piluje plocha a jak se piluje fazeta. To všechno vím,“ zavzpomínal velmi populární herec v rozhovoru pro Český rozhlas.

Ale ani herectví se nemusí stát pro každého konečnou stanicí. Ačkoli se herecká kariéra Martina Stropnického, nynějšího uměleckého šéfa Divadla na Vinohradech, rozvíjela slibně, přesto zatoužil po změně. „Tehdy roku 1990 viselo ve vzduchu leccos. Bylo možné to chytit, vlát s tím a realizovat některý z potlačených nebo pozapomenutých snů. Člověk se mohl stát vším,“ vzpomíná na své rozhodnutí Stropnický. Odpověděl na inzerát nabízející místo referenta na ministerstvu zahraničních věcí. Když odtud přišla nabídka studovat Diplomatickou akademii ve Vídni, nijak neváhal.

Jaké to bylo zasednout do školních lavic v dospělém věku? „Když se mě na první hodině učitel ptal na mou profesi, musel jsem mu třikrát opakovat, že jsem herec.“ Přesto Stropnický nelitoval - brzy se stal velvyslancem v Itálii a o rok později v Portugalsku. Devět měsíců působil i jako ministr kultury. A než dal diplomacii sbohem a vrátil se zase k herectví, zastupoval Českou republiku také ve Vatikánu. „Určitě jsem si jako diplomat hodně zahrál a využil i znalosti ze studií na pražské DAMU. Na umění vést dialog nebo ovládat svoje emoce je přece diplomacie postavená,“ říká Martin Stropnický.

Úplně změnit povolání se nebála ani oblíbená moderátorka a novinářka Mirka Čejková. Ačkoli kdysi chtěla být ošetřovatelkou koní, nejjednodušší se jí zdálo vystudovat Vysokou školu chemicko-technologickou. Krátce po revoluci se přihlásila na konkurz do tehdy ještě Československé televize, kde byla ze dvou tisíc uchazečů vybrána do týmu domácího zpravodajství. Když se stala moderátorkou večerních zpráv, její popularita závratně vzrostla.

Na vysokoškolské znalosti a technické vzdělání nedá dopustit. „V novinařině je hrozně důležitá samostatnost, práce s daty a ověřování tezí. To všechno jsem se na chemii naučila.“ Svůj technický talent využívá i v domácnosti, takže pro její děti není nic neobvyklého vidět maminku pobíhat se šroubovákem. „Moje diplomka, to byly pokusy se silikáty. Děsná piplačka. Jsem ráda, že chemie do mé impulzivní povahy vnesla trochu trpělivosti.“

Skladatel hitů má školu života

Hudebnímu skladateli Karlu Svobodovi, autorovi mnoha megahitů a úspěšných muzikálů Dracula, Hrabě Monte Cristo a Noc na Karlštejně, hudba učarovala už od osmi let. Nežli u ní zakotvil natrvalo, prošel snad devatero řemesel.

Poctivě se snažil splnit maminčino přání, aby se stal lékařem. Po dokončení vyšší odborné školy zdravotní studoval tři roky stomatologii. Pak toho nechal. Ještě předtím však musel odčinit otcovy podnikatelské hříchy, a tak byl traktoristou, vykládal vagony, a dokonce si odpracoval rok jako horník na Dole Generál Svoboda.

„To pro mě byla největší škola života. Byl jsem v partě s lékaři, s kriminálníky, s univerzitním profesorem i s vrahem. Tam hluboko pod zemí jsem musel vyjít s každým. Když jsem pak jezdil jako skladatel po světě, už mě málokdo překvapil.“ Své zdravotní vzdělání nevyužil nikdy. Ale přesto studií nelituje, protože nebyla zbytečná. „V mém věku je značnou výhodou, že mám ze školy spoustu spolužáků, kteří jsou jako lékaři opravdoví machři ve svém oboru,“ pochvaluje si Karel Svoboda.

Co byste řekli, že vystudoval nynější ředitel pražské zoo Petr Fejk? Veterinu? Vysokou školu zemědělskou? Zoologii? Chyba lávky! Na filozofické fakultě zvládl češtinu, literaturu a dějepis. A pak tuhle kombinaci vyučoval na gymnáziu.

Nebere teď takovou „průpravu“ jako nedostatek? „Ze začátku mi možná kolegové dávali najevo, že nejsem z oboru. V zoologické zahradě už ale pracuju dost dlouho na to, abych věděl, v jakých situacích mám a nemám zasahovat,“ vysvětluje Petr Fejk a vzápětí svůj handicap obrací ve výhodu: „Jako zoolog bych možná neměl takový nadhled. Víte, zoo není chovná stanice. Je to především expozice, která má být i estetická. A já krásnou literaturu, která má s estetikou leccos společného, miluju dodnes. I když mi na ni nezbývá moc času. Teď nejčastěji čtu pohádky dětem před spaním.“

Miss si to umí spočítat

To, že díky studiu filmové a televizní produkce umí třeba skvěle spočítat náklady na reklamní kampaň, si pochvaluje Miss Československa z roku 1991 Michaela Maláčová. Hodilo se jí to ve funkci mluvčí ODS, stejně tak to využije teď coby ředitelka nově chystané soutěže krásy Česká miss. „Když jsem studovala FAMU, tak jsem ani netušila, že organizování a plánování bude jednou můj denní chleba,“ svěřila se Maláčová. „Navíc jako producent umím stát oběma nohama na zemi. Nejen při práci, ale i v soukromém životě.“

Zato povoláním i vzděláním se zcela minul nejslavnější český hokejový brankář Dominik Hašek - jinak také učitel. Ve skutečnosti však nikdy neučil, ale pouze absolvoval pedagogickou fakultu. Po letech to označuje za jednu z nejtěžších věcí ve svém životě - srovnatelnou s nejsložitějšími zápasy na ledě. Na studium však nedá dopustit. „Dokonce si myslím, že kdybych nestudoval, kdybych neměl ty učitele, co jsem měl, a kdybych se ve škole tolik nesnažil, nezískal bych ani všechny své hokejové trofeje,“ překvapivě tvrdí Hašek.

„Při studiu jsem navíc dostal šanci poznat život i v jiném než v hokejovém prostředí. A to mi hrozně prospělo. Nedokážu to nějak logicky vysvětlit, ale cítím, že i díky tomu jsem dnes tam, kde jsem.“ Dominik Hašek je podle svých slov přesvědčen, že jakákoliv znalost může pomáhat k lepšímu výkonu i v úplně jiném, na hony vzdáleném oboru. „Jsem hrozně rád, že jsem na hradecké pedagogické fakultě studoval a že jsem tu školu dokončil. I když skloubit hokejovou přípravu a studium byl velký kumšt,“ říká jeden z nejuznávanějších hráčů naší hokejové historie.

„Vzdělání, ať už v jakémkoliv oboru, přece nemůže nikomu uškodit,“ dodává muž, který se ve světě proslavil tím, že skvěle chytá v hokejové brance.