Co jsi zač, ty zvíře?

Ten nový rok nám pěkně začíná! Do redakce se nastěhovali tiskařští šotci a už druhý týden tu pěkně hospodaří. No prosím: měli jsme pro vás připravené hezké obrázky zvířat a místo toho samé cáry papíru! Schválně, jestlipak poznáte, jaké zvíře by bylo na dnešním obrázku, kdyby... Kdyby jsou chyby. Tak nám držte palce, třeba se nám příště podaří obrázek uhlídat.