Co jsi zač, ty zvíře?

Podívej se pozorně na obrázek záhadného zvířete. Máš pravdu, vypadá nějak podivně. V e skutečnosti je mnohem větší, hezčí a dokonalejší. Náš obrázek dostali do ruky tiskařští šotci, kteří občas řádí v každé redakci. Zvířátko se jim zalíbilo, tak se o ně přetahovali, přetahovali, až z fotografie zbylo jen pár útržků. Dali jsme dohromady všechno, co zbylo, a takhle to vypadá. Poznáš, jaké zvířátko se tiskařským šotkům tak zalíbilo?