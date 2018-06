Co je skutečný únos

"Únos je především trestný čin, za který je pachatel potrestán vězením," konstatuje právník Daniel Novák. Únosu se dopustíte v případě, že dítě nebo osobu postiženou duševní chorobou odejmete z opatrování člověka, který se o ně stará podle zákona nebo úředního rozhodnutí. Tehdy můžete být odsouzeni až ke třem letům vězení nebo peněžitému trestu. Poněkud temnější varianta předpokládá, že z činu budete mít vy nebo další osoba majetkový prospěch nebo že ohrozíte mravní vývoj uneseného. Trestní sazba je zde od dvou do osmi let. Tři až deset let čeká toho, kdo způsobí svým činem těžkou újmu na zdraví, smrt nebo jiný zvlášť závažný následek. V případě únosu vám svěřené osoby je třeba obrátit se na policii a podat trestní oznámení.