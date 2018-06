Co dnes čeká diváky VyVolených?

Úterní Zúčtování, čtvrteční Výzva a sobotní Duel se bude týkat vždy jen účastníků buď české nebo slovenské verze, lidé budou hlasovat pro vítěze českých i slovenských VyVolených zvlášť.

Není tedy možné, aby Češi vyřazovali Slováky a naopak.

Podle dostupných informací by měl být vítěz českých VyVolených znám 10. prosince, u slovenské verze by to mělo být 25. prosince.

Výhra je stejně vysoká - 11 milionů.

Kamery off-line

Momentálně jsou mimo provoz internetové on-line kamery. Tým VyVolených na svých oficiálních stránkách ubezpečuje všechny diváky, kteří mají předplacené jejich sledování, že jim zaplacený čas nepropadne. Jakmile budou kamery na Slovensku zprovozněny, všichni zákazníci na to budou upozorněni a budou moci sledovat VyVolené v tom rozsahu, jaký si zaplatili.

VyVolení nic netuší

Čeští VyVolení dnes kolem druhé hodiny odpoledne odjeli do Bratislavy. Celou cestu monitoruje televizní štáb. „VyVolení zatím nic netuší, ale během cesty je budeme informovat o tom, že poslední týdny reality show proběhne na Slovensku,“ uvedl Petr Nezval, šéfdramaturg projektu.

„Řekneme jim, že budou sdílet Vilu se slovenskými VyVolenými a zároveň jim přesně sdělíme, že pravidla hry se pro ně nezmění,“ dodal Nezval.

Struktura pondělního pořadu:

VyVolení začnou jako obvykle v 19:50. Pořad začíná ve studiu televize Prima na pražské Palmovce s Liborem Boučkem. Pár minut po osmé hodině čeští diváci poprvé uvidí studio VyVolených v Bratislavě, kde společně pořad uvedou moderátoři Tereza Pergnerová a Mišo Hudák.

Poté z Prahy Libor Bouček odstartuje rekapitulaci, která divákům ukáže nedělní den českých VyVolených. V pražském studiu také Libor přivítá Emila, který v sobotním Duelu opustil Vilu VyVolených.

Přibližně ve 21:30 se opět kamery přepojí do bratislavského studia, ve kterém Mišo a Tereza přivítají české VyVolené. Ti se pak během velké večerní show přesunou do slovenské vily. Celou show zakončí Libor Bouček ze studia z Palmovky.

VŠE O VYHNÁNÍ VYVOLENÝCH