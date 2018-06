Co dělat, když pleť potřebuje pomoc

"Úlevné je sprchování; místo ledové vody ale raději namíchejte vlažnou, aby to nebyl pro přehřáté tělo šok," říká Radomír Mager z Centra popálenin a rekonstrukční chirurgie brněnské fakultní nemocnice v Bohunicích. "Pro zmírnění horka, svědění a pálení je dále vhodný Panthenol ve spreji, případně ledové obklady anebo přikládání kostek ledu v mikrotenovém sáčku."Lepší než Panthenol je však podle kosmetičky Miluše Vrbové z brněnského Ústavu lékařské kosmetiky Polysan, uklidňující a hydratační krém, který se dá sehnat v každé lékárně. Existuje také recept, který vystačí s domácími zásobami a který se dá použít jak na pleť spálenou, tak jen mírně podrážděnou."Místo speciálních krémů či pleťových masek využijte přírodu a domácí zásoby," radí kosmetička. "Tuzemské slupky ze salátových okurek nebo z melounu nahradí exotickou aloe vera a mají přitom stejný chladivý a osvěžující účinek. Pokud se ovoce nedá pořádně oloupat, můžete je rozmíchat s netučným bílým jogurtem nebo tvarohem, nanést na pokožku a nechat zaschnout."Jiný osvědčený recept radí přikládat na spáleniny obklady z vychlazeného tmavého čaje. Jinou možností je nedělat vůbec nic a spáleniny se nakonec zahojí samy - bude to ale trvat déle a bude to víc bolet.* pamatujte, že úžasně opálit - anebo ošklivě spálit - se dá také při sportu: tenisu, veslování, jízdě na kole a plážových hrách s míčem...Pigment (aneb melanin) - barevná látka, obsažená kromě kůže také ve vlasech a duhovce oka. Jeho obsah v kůži se zvyšuje vlivem ultrafialového záření, před jehož účinky zároveň chrání. Nestejnoměrné, flekaté opálení a pigmentové skvrny se objevují zejména u lidí, kteří užívají hormonální preparáty - ať už jde o léčbu štítné žlázy nebo obyčejnou antikoncepci.Melanom - zhoubný nádor z pigmentových buněk obsahujících melanin. Někdy vzniká z pigmentových znamének, ale může se objevit i na původně zcela čisté kůži, ze jména na místech vystavených slunci. V ětšinou jde o tmavou pigmentovou skvrn u na kůži s nestejnorodou barvou a nepravidelnými okraji, která může svědit nebo krvácet. Postupně se rozšiřuje a roste do výšky i do hloubky. Mívá hrbolatý, nepravidelný povrch.UVA záření proniká pokožkou až do horních vrstev škáry.Právě tomuto typu ultrafialového záření se přisuzuje největší vina za vznik degenerativních změn, spojovaných se stárn utím kůže.UVB záření má na svědomí spáleniny a zhnědnutí kůže po jejich zahojení. P oškozuje buňky v nejpovrchnější a zároveň nejtenčí vrstvě kůže (epidermis). Látky, uvolňující se z poškozených buněk, pronikají do spodní vrstvy kůže (dermis neboli škára) a zde prohlubují zánětlivé změny provázející spáleniny - zarudnutí, otoky či puchýře.O jeden až dva dny později reagují na podráždění kůže buňky, tvořící ochranný hnědý pigment (melanin) jeho zvýšenou tvorbou. Melanin postupně proniká do všech buněk pokožky, což se projeví jejím zhnědnutím - opálením.UVC záření naštěstí téměř beze zbytku zachycuje ozónová vrstva atmosféry.