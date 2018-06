Co dělám pro ukrácení dlouhé chvíle?

* Když mám dlouhou chvíli, hraju si s plyšáky,čtu nebo si zpívám. Pavča* Já myslím na psa, jakou rasu bych chtěla. Jak se o něj budu starat, hrát si s ním, cvičit ho, čím ho budu krmit a co mu mám koupit. Barča Ú.* Co dělám, když se nudím?Já se nikdy nenudím. Lucka B.* Když jedu v autě,krátím si dlouhou chvíli tím, že hraji různé slovní hry. Když čekám v čekárně u lékaře,krátím si dlouhou chvíli tím, že si čtu dětské časopisy. Terka M.* Co dělám, když mám volný čas?Pište, mailujte, faxujte! Co bylo o prázdninách, jak se těšíte do školy? Vaše nápady, tipy, vtipy, ankety i školní a prázdninové časopisy čekáme na adrese MF DNES, Na příkopě 31, 111 21 Praha 1, e-mail magazin@mafra.cz, fax 02/22062461.