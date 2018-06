Co dělají zestárlé supermodelky?

Některé ze zralých supermodelek přivítaly návrat na titulní stránky módních časopisů s nadšením, jiné se ovšem raději věnují dětem a podnikání.



Velký comeback slaví Linda Evangelista. Modeling opustila před deseti lety a stáhla se do ústraní. Vzala si francouzského brankáře Fabiena Bartheze a chtěla rodinu. Momentálně se ale americká topmodelka stále častěji objevuje na módních přehlídkách. Naposledy předváděla originální svatební šaty od Karla Lagerfelda v Paříži.



Česká modelka Eva Herzigová má v současnosti zakázek jako nikdy předtím. Je hvězdou značky Versace, dělá kampaně pro Huga Bosse a natáčí film v Rumunsku. V zahraničí je třicetiletá Eva mnohem větší hvězda než doma a nedávno si ji na koncert pozval tenor Luciano Pavarotti.



Britská supermodelka Naomi Campbellová se nedávno objevila v Sao Paulu na přehlídce brazilského módního salonu Rosa Cha. Je stále hvězdou největších přehlídek a mimo to vlastní síť Fashion Cafes, vydala knihu a na trhu má řadu parfémů. Nyní zvažuje nabídku z Brodwaye. Černá kráska velmi touží po dítěti, ale stále nemůže najít vhodného tatínka.



Christy Turlingtonová se prosadila jako úspěšná obchodnice s kosmetikou a sportovním oblečením. Propaguje jógu. Také ona se objevuje na titulech některých významných časopisů. Čtyřiatřicetiletá americká topmodelka v současné době čeká miminko a pokračuje tak v nastoleném trendu mateřství mezi světovými modelkami.



Loni v září porodila dceru Lolu britská topmodelka Kate Mossová. Letos v lednu pak přivedla na svět syna Caspara německá hvězda přehlídkových mol Claudia Schifferová. Třiatřicetiletá blondýnka se věnuje charitě a zapojila se i do kampaně Sexy Německo.



Australanka Elle Macpersonová se po odchodu z výsluní vrhla do světa filmu a porodila dvě děti. Občas se ale nechá přemluvit k vystupování na módních přehlídkách.



Matka tří dětí, topmodelka Stephanie Seymourová, se zase vrhla na reklamu. Předvádí módní výrobky několika kosmetických a módních značek.



První česká topmodelka Pavlína Pořízková stále předvádí, ale spíš dává přednost filmu. Hrála ve dvaceti snímcích. Osmatřicetiletá modelka si však nejvíc užívá roli matky, má syny Jonathana a Oliviera.



Třiatřicetiletá Cindy Crawfordová poté, co se stala matkou, začala propagovat na videokazetách cvičení pro těhotné a navrhla kolekci dětského oblečení. Nafotila i několik kalendářů. Nedávno představila vlastní parfém a několikrát si zahrála ve filmu. Má čtyřletého syna Presleyho a jedenapůlroční dceru Kaju.



Adriana Sklenaříková pečlivě zvažuje, čemu propůjčí své jméno a tvář. Ve Francii jejím jménem pěstitelé pokřtili novou odrůdu červené růže, v pražské zoologické zahradě se po ní jmenuje mládě nosála a belgická společnost Sky Europe chce na Adrianu pokřít svůj Boeing 737. Český štáb Miloslava Šmídmajera natáčí o Sklenaříkové dokument a už v létě možná dvaatřicetiletá modelka podepíše kontrakt na roli ve francouzském filmu. A co děti? Její manžel, francouzský fotbalista Christian Karembeu, dítě chce, ale slovenská kráska kvůli práci zatím těhotenství oddaluje.

Cindy Crawfordová Linda Evangelista patřila v 90. letech k nejlépe placeným topmodelkám. Cindy Crawfordová Česká topmodelka Eva Herzigová předváděla v Miláně modely Roberta Cavalliho. Claudia Schifferová patří k nejbotším topmodelkám světa. Její majetek se odhaduje na 120 milionů marek. Několik let předváděla Claudia Schifferová na přehlídkových molech modely nejvýznamnějších značek. Teď se na přehlídkách objevuje jenom tehdy, když chce. Eva Herzigová v kalendáři pro rok 1998 pózovala u kuchyňské linky. Supermodelka Cindy Crawfordová a její manžel Rande Gerber. Topmodelka Adriana Sklenaříková Top modelka Eva Herzigová přijela do Cannes na 56. mezinárodní filmový festival. (19. května 2003) Naomi Campbellová Česká topmodelka Eva Herzigová na módní přehlídce Dolce § Gababa v italském Miláně. Naomi Campbellová na víkendovém předvádění nové kolekce pod názvem Dolce § Gababa v italském Miláně. Claudia Schifferová se synem Casperem. Claudia Schifferová Naomi Campbellová v Sao Paulu. Americká topmodela Linda Evangelista předvádí šaty z kolekce haute couture návrháře Karla Lagerfelda. (8. července 2003) Christy Turlingtonová Christy Turlingtonová Christy Turlingtonová