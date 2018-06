Co dcery dělají, je naše věc, říká Bushová

Devatenáctiletá dvojčata Barbara a Jenna byla minulý měsíc předvolána před soud v texaském Austinu kvůli nelegální konzumaci alkoholu. Jenna navíc musela objasňovat, proč při nákupu alkoholického nápoje v jedné místní restauraci předložila cizí občanský průkaz. Zákony státu Texas nepovolují prodej alkoholu osobám mladším jedenadvaceti let.

Barbara Bushová, která studuje na prestižní Yaleské univerzitě, byla odsouzena k osmi hodinám veřejných prací, její sestra Jenna vyvázla bez potrestání. Jejich případ se bude ještě jednou projednávat 31. července.

"Všichni rodiče, kteří mají dospívající děti, dobře vědí, co nyní s Georgem prožíváme," řekla paní Bushová a dodala, že "to, co jsme svým dětem řekli, je výlučně naše záležitost. Je to pouze mezi námi a jimi a já věřím, že tomu Američané rozumí." Prezident Bush se k záležitosti s konzumací alkoholu svých dcer odmítl vyjádřit.