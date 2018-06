Co dát královně, která má už všechno?

Odpovědi poodhaluje výstava, kterou královna Alžběta II. otevřela v Londýně a kde jsou shromážděny některé dary, které ona nebo členové její nejužší rodiny za posledních 50 let dostali. Je mezi nimi zlacený hokejový puk, kterým Maurice "Rakeťák" Richard v roce 1952 střelil svůj 325. gól, zlatý perořízek na otvírání

neutuchající vlny korespondence (jako by na to královna neměla personál), zub dravé velryby, vyleštěné lastury, ručně malovaný šátek darovaný Nelsonem Mandelou.

Asi nejcennější je zlatá kazeta, kterou královně daroval v roce 1972 brunejský sultán. I když řada Rembrandtů, Van Dycků a Zuccarelliů také není k zahození.

Celá sbírka darů má více než tisíc položek a na výstavu se nevešla. Královna je nepovažuje za osobní, ale drží je jménem britského lidu.