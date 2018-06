Co dát Klausovi? Kravatu!

Ví, že je to nejméně překvapivé a Klaus jich beztak prý dostane desítky. "Ještě budu muset nějaký dárek vymyslet," přiznává žena, na jejíchž bedrech zčásti leží organizace oslav.

Na onen den, kdy Václav Klaus opustí generaci padesátníků a přestoupí do klubu starších, se nechystá pouze jediný večírek. To hlavní se však odehraje v restauraci Kogo. "Pan Klaus se s p anem majitelem velmi dobře zná. Žádné speciální poh oštění si neobjednal. Všechna jídla budou z našeho běžného menu," řekl jeden z pracovníků restaurace. "Bude tam pozvána spousta lidí, je to společenská akce," popisuje Klausův poradce Ladislav Jakl.



O velkoleposti úterní akce svědčí i to, že si Václav Klaus rezervoval jak dvě restaurace, tak café bar i s částí terasy. Slavit však Klaus nebude pouze v úterý. "První oslava se chystá v pondělí na půdě ODS. Po výkonné radě. Pak se bude konat křest jeho nové knihy rozhovorů Narovinu, v úterý pak bude velký večírek ve Slovanském domě," říká jeden z nejbližších Klausových spolupracovníků Jakl. Doufá však, že si Klaus najde i minutu na "své" lidi z Poslanecké sněmovny.



"Předpokládám, že kromě různých oficiálních akcí si pan předseda najde chvilku a přiťukne si s námi, s kroužkem svého zázemí, který má tady ve sněmovně." To by byla podle něj asi ta správná příležitost, kdy by mohl předat svůj dárek. "Je to hezké jubileum, kulaté. A je určitě hezké dožít se ho v takové formě. Dárek mám, ale je osobní, takže rozhodně nechci říkat, co to bude," dodává Jakl. "Je to těžké.



Když pan předseda je člověk, který vlastně takzvaně všechno má a asi není něco, co nikdy nedostal," přemýšlí Čadilová, která dárek ještě vybraný nemá. Klausovi však dárek nedávají pouze jeho známí, asistenti a poradci. Podle Lenky Čadilové denně do sněmovny přicházejí desítky přání. Lidé také volají, aby mohli Klausovi poblahopřát. "Lidi posílají pohledy, přání nebo i kytičku. Většina z nich by ráda předala dárek i osobně," říká Čadilová.



To však podle ní není možné. Ti, kdo budou pozváni na speciální úterní oslavu, budou mít možnost předat Klausovi dárek v pražském Slovanském domě. Ostatní gratulanti jej budou muset nechat ve sněmovně. Podle Jakla si Klaus najde čas i na rodinu. "Je to velmi rodinně založený člověk, a tak si nedovedu představit, že by to s rodinou sfouknul pouze v rámci nějakých oficiálních akcí," dodává Jakl.