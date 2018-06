Co chutná Mekymu?

Před dvaceti lety se stal nenápadný mladík s kytarou prvním slovenským zlatým slavíkem a podařilo se mu jako prvnímu to, o co jiní interpreti marně usilují dosud. Vystrnadit z trůnu Karla Gotta. Od té doby je leccos jinak. Přestěhoval se do Prahy, založil si zde rodinu. Jedno však trvá: skládá, zpívá, koncertuje a vydává desky.