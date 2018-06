Co čeká VyVolené ve finále?

V Maďarsku se už soutěž konala třikrát, pokaždé vyhrál muž. V první sérii si diváci volili z deseti hráčů. Nejdéle ve vile zůstal učitel tělocviku Szabolcs. V poslední čtveřici se utkal se dvěma dalšími muži a jednou dívkou.

Těsně před závěrem nacvičovali maďarští VyVolení hiphopovou píseň a dostali kroniku Vily mapující 99 dnů pobytu. Všichni museli říct, co je ve vile nejvíc překvapilo, který host byl nejmilejší, jakou zažili nejradostnější chvíli a která hádka byla nejošklivější.

Za nejnepříjemnější označili moment, kdy jim štáb naservíroval večeři a vzápětí ji nechal odnést. Soutěžící pak museli držet hladovku po celý následující den.

Každý ze tří posledních obyvatel pak musel divákům něco slíbit za to, že ho nechají vyhrát. Třetí Majka řekl, že by uspořádal fotbalový zápas s družstvem VyVolených. Druhý Oki by vytvořil fotoseriál s tematikou VV a vítěz Szabolcs slíbil, že vyleze na Mont Blanc, i přesto, že neměl s horolezectvím žádné zkušenosti.

Před samotným závěrem překvapil štáb "poslední večeří", kterou pro soutěžící ve vile připravily známé osobnosti. Na výběr byla tři menu. Před odchodem do studia měli pak hráči sepsat kódované poselství budoucím obyvatelům Vily a do studia si pánský triumvirát musel obléct smoking se stříbrnými manžetovými knoflíčky.

Poslední večer se všichni tři dobře bavili. Dostali zásoby alkoholu, tancovali a mohli se dívat na video. Štáb jim napřed pustil dětský kreslený film a posléze tvrdé porno, což všichni tři zvládli jen s obtížemi.

Rozhodující boj byl napínavý. Odpadlíci z vily sice fandili outsiderům, ale dav si oblíbil favorizovaného Szabolcse. Ten získal díky svým čtyřem předchozím vítězným Duelům přezdívku Velký Likvidátor. Televizní diváci mu ve finále poslali 757 tisíc hlasů.

Ve druhé sérii soutěžilo 13 a ve třetí 14 hráčů. Druhá i třetí řada si udržela vysokou sledovanost. Ceny pro vítěze se stávaly stále lákavějšími. Milo, vítěz třetí série, si namísto luxusního domu přál raději 30 milionů forintů, protože se nechtěl přestěhovat tak daleko od příbuzných.

V porovnání s českými VyVolenými byli maďarští soutěžící odvážnější a otevřenější v sexu. V přímém přenosu se na obrazovkách odehrávala celá škála sexuálních praktik. Kromě klasického sexu, sprchování či erotického tance viděli diváci v přímém přenosu i lesbický sex, autoerotiku či orální sex.

V současné době se konají castingy na čtvrté kolo soutěže.