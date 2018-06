Co čeká japonskou princeznu?

Mičiko, jakožto první neurozená osoba, která se dostala na japonský císařský dvůr, musela své rozhodnutí formulovat písemně, protože dosavadní zákony s něčím podobným nepočítaly. Vznikla tak "ústava Naru-šan", což je zdrobnělina jména Naruhito.Není vyloučeno, že Masako, která je absolventkou prestižních univerzit v Oxfordu a Cambridge, která hovoří šesti jazyky včetně ruštiny a která v minulosti působila jako diplomatka, půjde ve výchově dcerky ještě dál a způsobí tak na císařské dvoře další zemětřesení."Je možné, že Masako půjde ve výchově ještě dál než Mičiko," tvrdí americký historik z Portlandské státní univerzity Kenneth Ruoff. A přitom "ústava Naru-šan" neobsahuje vůbec nic převratného. "Prosím, sevřete ho nejméně jednou denně pevně do náruče, abyste mu dali najevo, že ho milujete," říká jeden z článků ústavy."Nechejte ho hrát si s předmětem tak dlouho, jak to jen bude možné," doporučuje další. Ještě Naruhitův otec a současný císař Akihito prožíval nejútlejší dětství vzdálen od rodičů. Hned po narození byl předán chůvám, lékařům a vychovatelům, s nimiž žil v odděleném paláci do tří let. Je tedy logické, že princové a princezny z předválečného období lnuli víc ke služebnictvu než k vlastním rodičům. "Kdyžzemřela má matka, neuronila jsem ani slzu," řekla jedna z princezen citovaná Tošiaki Kavaharou v knize Její výsost Mičiko a císařská rodina.O tom, jak si povede Masako při výchově holčičky, spekulují i obyčejní Japonci. "Zatím svou zkušenost diplomatky moc viditelně neuplatnila. Ale ženy rozkvétají, jakmile se stanou matkami," uvažuje čtyřiapadesátiletá Japonka z Tokia.Ruoffa zase zajímá, do jaké míry bude palác striktně plnit protokol a do jaké vyhoví zvědavosti veřejnosti. Bylo by například velmi revoluční, kdyby se ve sdělovacích prostředcích objevily snímky Naruhita přebalujícího dcerku.Naruhito dokázal, že je člověk z této doby, už v sobotu, kdy přišel osobně Masako podpořit na porodní sál. Císař Akihito očekával narození svého nejstaršího syna v souladu s protokolem v pracovně.Maličká princeznička bude muset ještě v batolecím věku nastoupit od školy Gakušuin pro děti aristokratů. Ze školních lavic nevyjde až do univerzitních let. Tutéž cestu už ostatně nastoupily její sestřenice Mako a Kako, tedy dcery Nahuritova mladšího bratra Akišina.Její přátelé budou pečlivě vybíráni. Kromě jazyků se bude učit umění ikebany a tradičnímu tanci. Není vyloučeno, že bude ke studiu vyslána i do zahraničí. A bude-li změněn zákon, který dosud dědictví trůnu v ženské linii vylučuje, stane se možnáprinceznička panovnicí země.