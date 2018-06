Co budeme nosit na jaře?

Proč nás tolik vzrušuje nepravidelná délka sukní či asymetricky řešený top? "Protože je to velmi sexy, vyvolává to představu neopakovatelnosti," tvrdí módní návrhářka Hana Havelková.



Na druhou stranu je však asymetrické řešení dost nepraktické. Jen si zkuste vzít si přes šifonové šaty s asymetrickou délkou sukně plášť s délkou pod kolena! Nejde to. Ale když v takových šatech vstoupíte do kavárny nebo jinam do společnosti, můžete se spolehnout, že vás nikdo nepřehlédne. Nepravidelné délky se proto objevují třeba i u kožených sukní z jemné kůže, jež vzbuzují na první pohled dojem, že krejčí prostě sešil různě dlouhé pruhy kůží, které navíc neustřihnul, ale prostě utrhl. Přesto to vypadá skvěle. Neopakovatelně.



Odvahu dostali dokonce i tuzemští výrobci. "Překvapilo mě to, ale sukní s asymetrickou délkou se nezalekli ani oni, a klidně je objednávali," tvrdí módní návrhářka Lada Vyvialová, která navrhuje pro některé domácí firmy.



A proč je tu najednou tolik volánů, plisé, vrapování, řasení a hlubokých výstřihů do V, prostě romantických prvků, které se dokonce vnucují i do kalhotových kostýmů v pánském stylu? Zdaleka nejde jen o trendy, které módní návrháři i výrobci tkanin připravují ve velikém předstihu. Svět - a hlavně lidé v něm - se po loňských tragických zářijových událostech v New Yorku dokonale proměnil. Chce najednou o něco víc křehkosti, romantiky i neopakovatelnosti. Proto z kolekcí rychle zmizela značná část vojenských prvků, s nimiž se původně počítalo. I proto je tu najednou spousta světle růžové, vodové modři či sluncem spálené modré, jemných proužků, krajek a průhledných vsadek. Samozřejmě nesmí chybět červená, černá a bílá (velmi často ve vzájemné kombinaci), ale také béžová nebo mentolová zelená.



Z filmového plátna na molo



Zatímco už dnes nikdo nepochybuje o tom, že film Vzpomínky na Afriku neopakovatelně poznamenal safari styl, letošní jaro koketuje s jinými filmy. Snímek Talentovaný pan Ripley připomínají rozevláté sukně, přiléhavá trička či košilové halenky vázané na břiše. Prostě padesátá léta a jejich capri kalhoty či bohatě nabírané sukně.



Pro filmové pamětníky jsou nezapomenutelné i Sněhy na Kilimandžáru s Grace Kellyovou. Letos na jaře se z nich v šatníku objevily blejzry v koloniálním stylu, písková a bílá barva, ale také krátké kalhoty, bermudy a džíny. Bez Pearl Harboru by to také nešlo - halenky s nárameníky, nášivkami a spoustou kapsiček svou inspiraci hrdinnými letci nezapřou.



V letošním jarním šatníku najdete snad všechno - padesátá léta se svým nadšením, šedesátá i sedmdesátá se svými výstřelky, osmdesátá léta se smyslem pro náročný a extravagantní detail. Spousta výšivek, štrasů (i na botách), prolamovaných vzorů nebo lýkových detailů - to všechno dává možnost neopakovatelnosti a individuality.

Zapomenout se nesmí ani na slavné tvůrce. Yves Saint Laurent či Mary Quantová mají jasno - co kdysi vymysleli, to se opět nosí - sukně se sklady, minisukně i minišortky či bluzony s hlubokými výstřihy.



Móda je teď tak trochu chaos, trochu spojení minulosti s budoucností. Ale žádný diktát! Nic se totiž nesmí brát příliš vážně, ani móda. Jde přece jen o pocity. Těch je ovšem na jaře spousta.





