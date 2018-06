Člověk je tím, co si o sobě myslí

Když je člověku něco mezi jedenácti a devatenácti, dost často ještě pořádně neví, co je vlastně zač. Přitom vaše představa o tom, »kdo jste«, může do značné míry ovlivnit i to, jak se doopravdy chováte, tedy jací jste. Tento test, inspirovaný knihou Karla Balcara Úvod do psychologie osobnosti, vám nabízí sedm charakteristik vašeho já. Pročtěte je a zvolte tu z nich, která nejlépe vystihuje vaši osobnost, tedy obraz, který o sobě máte. Vybrali jste si? Pak zvolte ještě jednu charakteristiku, která by se co do výstižnosti vaší osobnosti umístila na druhé pozici.1. Jsem to, čemu věřím.2. Jsem to, co mohu svobodně dělat.3. Jsem to, co dovedu.4. Jsem to, co dělám.5. Jsem to, co po mně zůstane.6. Jsem to, co poskytuji.7. Jsem to, co miluji.Jak jste na tom?V tomto přehledu si můžete najít, jaká míra zralosti odpovídá názoru, který jste si vybrali. Jestliže soudíte, že jste to, co můžete svobodně dělat, odpovídá to - nic ve zlém - míře zralosti batolete.Pokud jste zvolili názor 5 a 6, svědčí to o optimální zralosti osobnosti. Jestliže jste zvolili názor 1 a 7, váš boj s pubertou ještě není dobojován. A jestli jste si vybrali 2 a 5, znamená to, že známky infantility ve vaší osobnosti jsou ještě výraznější. Možných kombinací je samozřejmě více. První číslo, které jste si vybrali, určuje vaši základní vlastnost, to druhé pak tu, ke které občas sklouznete, zejména ve stresu a rozladění. Poslední příklad: zvolili jste 5 (zralá osobnost) a na druhém místě 1 (puberta). To odpovídá charakteristice: Zralý člověk s občasnými výpadky, na které má ale nárok i ve vyšším věku, než je ten váš.