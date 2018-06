Člověk je, co jí

Někdy je třeba připomenout, že kdo hojně jí, je gurmán, kdo ale jí dobře, je gurmet. Analogicky by mělo platit, že kdo hodně píše je "grafomán", zatímco ten, kdo píše dobře, je "grafomet". Dnešní recenze je zcela výjimečně jen pro gurmety. Ostatně není divu, když se týká podniku, kde je jídlo i pití jedna báseň. Proto jí ani nemohl napsat nikdo jiný než "grafomet".

Jako potenciální gurmet jsem před časem prozradil své choti dávné přání navštívit hospodu, kde se nejlépe jí a pije. Hospoda v mém slovníku samozřejmě zahrnuje všechny typy pohostinských podniků od dubiózních pajzlů až po noblesní restauranty. Vždyť samo slovo pochází ze staroslovanského gospoda, tedy pán či paní domu, později pohostinná domásnost, která postupně vyjasňovala svůj poměr k hostu.

Manželka bystře rozpoznala, o jaké vyjasnění mi jde. Kupodivu se více než účtu obávala údajných prohřešků proti ekologickým zásadám. Jíst se prý má, co právě roste ve vlastní zemi, a když nic neroste, pak je třeba omezit se na zásoby uložené ve sklepě na severní straně domu. Dopravovat čerstvé potraviny letecky znamená znečišťovat ovzduší a plýtvat energií. Pak však mávla rukou a u příležitosti mých nedávných jmenin mě pozvala do pohádkové hospody v podobě zážitkového restaurantu Flambée

Navzdory velkorysé výzvě hostitelky, abych se nestaral o útratu, jsem se nejprve zachoval jako spořivý zvědavec. Místo abych ignoroval obnosy uvedené na jídelním lístku a věnoval se vzrušující četbě jídel, zakryl jsem jako Vlasta Burian seznam pokrmů a promptně vyhledal cenu nejnižší. Nevyšel jsem však z úžasu, když jsem zjistil, že dotyčná cena je i tady za "tři vejce do skla". Samozřejmě s tím rozdílem, že se jednalo o pošírovaná vajíčka křepelčí dekorovaná poživatelnými maceškami.

Po čepovaném aperitivu - znamenité krušovické dvanáctce - mě uklidnila výhodná nabídka k pátému výročí lokálu. Ze speciálního lístku s mnoha alternativami si může host sám sestavit tří- nebo čtyřchodové menu (900, resp. 1200 Kč). Po lososovém mousse na kořeněné cuketě s pažitkovou omáčkou a po medailoncích z humra se manželka začala usmívat. Usmíval se i šéfkuchař, když osobně přinesl jako dar domu srnčí v bylinkovém plášti s jemnou šafránovou omáčkou, a ujistil nás, že nic není mraženo ani konzervováno. Vše se od rána připravuje z naprosto čerstvých surovin. Zásobování je dokonale globalizováno. Jak se po zeměkouli posouvají příznivá roční období, posouvá se i zdroj surovin, které jsou z pohybujících se sezonních pásem dopravovány letecky.

Zjihlá choť nehnula ani brvou. Když číšník nadzdvihl kloš nad třetím chodem, objevil se hřbet z mladých daňků s pistáciovou krustou na ragú z čerstvých brusinek a portského vína. Manažer pan Pipek při jednom ze svých společenských vstupů do "labužnického refektáře" vysvětlil, že maso se celý den připravuje v konvektomatu řízeném počítačem. V první fázi se upravuje při nízké teplotě, po čtyřech hodinách se nechá vystydnout a poté se v témže zařízení regeneruje na teplotu, kterou prošlo.

Ženě daněk nestačil. Z rozvernosti si poručila grilované medailonky z lososa a mořského ďasa na salpikonu z řapíkatého celeru a pórku s jemnou bylinkovou omáčkou a krevetkovými kroketkami (samostatná cena 980,- Kč) a dala mi ochutnat. Americký prezident Hoover, velký rybář před bohem, tvrdil, že "všichni lidé jsou si rovni před rybou".

Pro samou chválu vybraných jídel bych ale málem zapomněl na nové beaujolais, které nechutnalo jako loňské po malinách, ale trochu trpce po ostružinách. Bohužel nedošlo na vína stará, přestože raně románský sklep z 8 stol. nabízí vpravdě famózní výběr. Festival pro všechna čidla zato vyvrcholil závěrečným sorbetem z čerstvého manga ochuceným vodkou na mandlové oplatce s karamelovou spirálou. Vše na talíři bylo jedlé. Dokonce i ozdobné květiny. Když jsem od dezertu vzhlédl k partnerce nesoucí zvolna k ústům okvětní lístek růžičky z Kapského města, něžně jsem si vzupomněl na výrok německého filozofa Feuerbacha: "Člověk je, co jí."



Flabée, Husova 5, Praha 1

Otevřeno denně 11.30 - 01.30 hod

56 míst k sezení

Krušovice 12° +++ 0.3 l 80 Kč

Kvalita obsluhy +++++

Celkový dojem +++++