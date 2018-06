Člověk a zvíře

Psí parkoviště

Zvířata s námi lidmi sdílejí tento svět. Některá se dokonce nastěhovala do našich příbytků a tam posléze i do našich oblíbených křesel a také postelí. Zvířata se s námi mazlí, společeně s námi jedí a chodí na procházky. Mají nás ráda a my máme rádi je (alespoň většina z nás). Jak jsou pro nás zvířata důležitá, dokazují právě fotografie, na nichž je zvěčňujeme a jimiž se chlubíme přátelům.