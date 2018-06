Clooneyho zabije v reklamě klavír, zachrání ho Malkovich

Novou televizní reklamu pro Nestlé Nespresso vytvořila agentura McCann v Paříži a režíroval ji Robert Rodriguez. Příběh je jednoduchý: slavné herecké hvězdy určují, jak daleko jsou až ochotny zajít, aby se mohly oddávat své lásce ke kávě nejvyšší kvality.

Clooney, který si ve spotu pořídí nový stylový kávovar, v něm přijde o život poté, co na něj spadne piáno. V tu chvíli se objeví duch Johna Malkoviche, který mu je ochoten dát znovu možnost žít výměnou za milovaný kávovar.

"Naše nová reklama se odpoutává od tradičního příběhu, ve kterém George okouzluje ženy v prostředí butiku," říká Guillaume Le Cunff, ředitel pro mezinárodní marketing a strategii firmy Nestlé. "Díky odvážnému příběhu a spoustě humoru nová reklama určitě zaujme jak znalce kávy, tak i fanoušky Clooneyho a Malkoviche. Nejenže jsou oba pánové výjimeční herci, ale také mají fantastickou schopnost zprostředkovat obecenstvu momenty odpočinku a potěšení. A to je v podstatě to, o čem kampaň je," dodal Le Cunff.

Malkovich si práci se svým hereckým kolegou pochvaluje už proto, že se s Clooneym potkává velmi zřídka. "On je někdo, koho mám velmi rád, ale nedá se říci, že bychom byli přátelé, protože žijeme na různých místech a vždy jsme někde na cestách. Nicméně velmi rád se s ním setkávám a trávím s ním čas. Bylo příjemné s ním zase spolupracovat. Mám ho velmi rád a obdivuji ho. Myslím si, že velmi elegantně zvládá svoji popularitu, což normálně není zase tak jednoduché," uvedl Malkovich.

"Když mám být upřímný - já jsem vlastně ani nevěděl, že John Malkovich byl vybrán do této role. Kdybych to věděl, udělal bych něco, abych to změnil. Nemám ho rád," vtipkuje Clooney a pokračuje: "Ale vzhledem k tomu, že je tady a musíme ho stejně zaplatit, tak všechno natáčíme na tzv. "greenscreen". To znamená, já natočím svoje scény, potom on natočí svoje scény a ve skutečnosti se vůbec nevidíme. Funguje to tak velice dobře, aspoň myslím."

Firma pamatuje i na bonusové materiály, které se do reklamy nevešly. Záběry z třídenního natáčení jsou k dispozici na webové stránce.